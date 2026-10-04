La futbolista tinerfeña del Liverpool, Natalia Ramos, sustituye a Mariona Caldentey y afrontará su primera concentración con la absoluta

Natalia Ramos, convocada con la selección española femenina de fútbol

La jugadora tinerfeña Natalia Ramos ha sido convocada por la selección española femenina absoluta para sustituir a Mariona Caldentey, que causa baja en la convocatoria.

La centrocampista, que actualmente milita en el Liverpool FC Women, vivirá así su primera concentración con la selección española absoluta.

Ramos se incorpora al combinado nacional para la próxima concentración, en una nueva oportunidad para la futbolista lagunera en su carrera internacional.