Las Palmas Atlético visita al Navalcarnero con la motivación de ganar su tercer partido consecutivo y seguir sumando buenas sensaciones

Navalcarnero vs Las Palmas Atlético | J8 Segunda Federación Grupo 5 25-26

Las Palmas Atlético afronta este domingo una nueva cita liguera con la moral en alza. El filial amarillo viaja hasta tierras madrileñas para medirse al Navalcarnero este 26 de octubre a las 10:30 (hora canaria), en un duelo directo entre dos equipos que llegan igualados en la clasificación y en plena línea ascendente.

Estado de forma de ambos equipos

El conjunto dirigido por Raúl Martín atraviesa su mejor momento de la temporada tras encadenar dos victorias consecutivas. Los amarillos vencieron primero al Ilicitano a domicilio (0-1) y posteriormente se impusieron al RSD Alcalá en el Anexo de Gran Canaria (2-0). Más allá de los resultados, destaca la solidez defensiva, ya que el filial ha conseguido mantener su portería a cero en ambos encuentros.

Por su parte, el Navalcarnero también llega en buena dinámica. El cuadro madrileño no conoce la derrota desde hace más de un mes, cuando cayó ante el San Sebastián de los Reyes (3-1), y desde entonces ha sumado una victoria y tres empates, mostrando regularidad y competitividad.

Clasificación

La igualdad entre ambos equipos es total. Las Palmas Atlético ocupa el 9º puesto con 9 puntos, los mismos que el Navalcarnero, aunque con mejor diferencia de goles. El filial canario ha logrado salir de la zona de descenso y busca ahora afianzarse en la zona media, mientras que el conjunto local aspira a aprovechar el factor campo para escalar posiciones.