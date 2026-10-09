La jurista sudafricana y ex alta comisionada de la ONU, Navi Pillay, para los Derechos Humanos recibe el galardón tras una trayectoria vinculada a la defensa de los derechos humanos

Navi Pillay, Premio Nobel de la Paz 2026. Europa Press

El Comité Noruego del Nobel ha concedido este viernes el Premio Nobel de la Paz 2026 a la jurista sudafricana Navanethem Pillay, conocida como Navi Pillay.

La galardonada, sudafricana en 1941, fue alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y jueza del Tribunal Penal Internacional (TPI).

Pillay sucede en el palmarés a la opositora venezolana María Corina Machado, reconocida en 2024 por su «incansable esfuerzo» para promover los derechos y las libertades en Venezuela y favorecer una transición «justa y pacífica» de la dictadura a la democracia.

208 personas y 79 a organizaciones

El Instituto Noruego del Nobel había registrado este año más de 280 candidaturas al premio, de las que 208 correspondían a personas y 79 a organizaciones.

Los nombres de los candidatos permanecen en secreto durante 50 años, por lo que la identidad de quienes optaron al galardón no se hace pública hasta que transcurre ese plazo.