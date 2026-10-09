Navi Pillay, Premio Nobel de la Paz 2026

La jurista sudafricana y ex alta comisionada de la ONU, Navi Pillay, para los Derechos Humanos recibe el galardón tras una trayectoria vinculada a la defensa de los derechos humanos
El Comité Noruego del Nobel ha concedido este viernes el Premio Nobel de la Paz 2026 a la jurista sudafricana Navanethem Pillay, conocida como Navi Pillay.
La galardonada, sudafricana en 1941, fue alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y jueza del Tribunal Penal Internacional (TPI).
Pillay sucede en el palmarés a la opositora venezolana María Corina Machado, reconocida en 2024 por su «incansable esfuerzo» para promover los derechos y las libertades en Venezuela y favorecer una transición «justa y pacífica» de la dictadura a la democracia.
208 personas y 79 a organizaciones
El Instituto Noruego del Nobel había registrado este año más de 280 candidaturas al premio, de las que 208 correspondían a personas y 79 a organizaciones.
Los nombres de los candidatos permanecen en secreto durante 50 años, por lo que la identidad de quienes optaron al galardón no se hace pública hasta que transcurre ese plazo.