Luis Campos ha abogado este lunes por la unidad de la izquierda canaria en una sola candidatura para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre

El secretario general de Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC), Luis Campos, ha abogado este lunes por una «una sola papeleta» de la izquierda canaria y confederal para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. De esta manera, el nacionalista progresista ha apostado por aglutinar al espacio nacionalista, de izquierdas y alternativo a las derechas canarias y estatales, así como a la extrema derecha, según ha explicado NC-BC.

El secretario general de Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC), Luis Campos. REMITIDA / HANDOUT por CEDIDO POR NC-BC

Marca canaria

Campos subrayó que la confluencia tendrá una naturaleza inequívocamente canaria y que será un proyecto «con marca canaria», que se definirá en los próximos días. «No nos integraremos dentro de ninguna fuerza estatal, no nos integraremos dentro de la disciplina de ningún partido», remarcó.

Aquí, el secretario general explicó que NC-BC trabaja en este proyecto con Sumar, Izquierda Unida, Podemos, Sí se puede y Lanzarote en Pie, entre otros.

También informó de contactos con otras organizaciones del espacio de la izquierda y formaciones de carácter insular y municipal que han trasladado su disposición a sumarse si se consigue construir una «alternativa».

Sindnicatos, organizaciones sociales y movimientos civiles

De igual modo, apostó por incorporar también a los sindicatos, las organizaciones sociales y todos los movimientos civiles organizados, así como a «las miles de personas» que han salido en los últimos días a las calles «reivindicando una forma distinta de hacer política, una respuesta real y eficaz a sus problemas».

Por otro lado, Campos consideró «positivo» el adelanto electoral al próximo 29 de noviembre porque permitirá que el debate se sitúe en los «verdaderos problemas» de la ciudadanía, especialmente la vivienda, la calidad de vida, los servicios públicos esenciales y la defensa de salarios justos.

Asimismo, dijo que este proyecto electoral debe superar el ámbito de cada una de las fuerzas políticas para permitir una confluencia amplia del nacionalismo progresista y de la izquierda, en general.

Para el nacionalista, es «fundamental» trasladar a la ciudadanía una «alternativa a las derechas estatales y canarias, una alternativa clara a las políticas especulativas y de recortes». Esta alternativa, reiteró, debe responder también «a ese electorado de izquierdas que no ve en el PSOE una respuesta a los problemas de la gente, una respuesta a la vivienda».