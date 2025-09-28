La visibilidad reducida a 1500m ha frustrado la aproximación de cuatro vuelos procedentes de El Hierro, La Palma, Sevilla y Barcelona

La niebla está causando este domingo incidencias en varios aterrizajes en el aeropuerto de Tenerife Norte. Durante la mañana de hoy se han formado bancos de niebla en sus alrededores que han provocado incidencias en su operatividad.

Informa RTVC.

En este sentido, la visibilidad reducida a 1500m por la niebla ha frustrado la aproximación de cuatro vuelos procedentes de El Hierro, La Palma, Barcelona y Sevilla, que se han visto obligados a levantar vuelo nuevamente y volver a intentar aproximación para aterrizaje.

La niebla causa incidencias en varios aterrizajes en el aeropuerto Tenerife Norte.

Según las previsión meteorológica, la presencia de nubosidad podría aumentar durante la tarde, acompañada de algo de lluvia que afectarían a la operatividad del aeropuerto.