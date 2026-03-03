Nieva en el Teide y se cierran los accesos por precaución

El Cabildo de Tenerife ha cerrado las carreteras de acceso temporalmente por placas de hielo en la calzada

Las previsiones con Regina se han cumplido. La nieve ha llegado hasta el Teide en la mañana de este martes. Por precaución las carreteras de acceso han sido cerradas temporalmente por precaución.

Este martes ha comenzado a nevar en el Teide. Estaba previsto con el paso de la borrasca Regina por Canarias / RTVC

El Cabildo de Tenerife ha procedido este martes al cierre temporal de los accesos por carretera al Parque Nacional del Teide debido a la presencia de placas de hielo en la calzada.

En concreto, las carreteras TF-24 y TF-21 permanecen cerradas al tráfico como medida preventiva ante la acumulación de hielo registrada durante la noche, con el objetivo de garantizar la seguridad de la ciudadanía y de los equipos de intervención, según ha detallado la corporación insular en un comunicado.

Los servicios de conservación de carreteras trabajan desde primeras horas en la inspección y acondicionamiento de las vías, evaluando de forma continua el estado de la calzada para proceder a su reapertura en cuanto las condiciones lo permitan.

Evitar desplazamientos

Desde el Cabildo se ruega a la ciudadanía que evite desplazamientos hacia la zona mientras se mantenga el cierre y que consulte el estado actualizado de las carreteras y la previsión meteorológica antes de planificar cualquier trayecto.

La corporación insular insiste en la importancia de extremar la precaución ante posibles cambios en las condiciones meteorológicas y recuerda que estas medidas se adoptan con carácter preventivo para preservar la seguridad de las personas.