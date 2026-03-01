ES NOTICIA

Regina, la nueva borrasca que traerá lluvias y viento a Canarias

Redacción RTVC
Regina ha sido nombrada por el Instituto Português del Mar y de la Atmósfera (IPMA), convirtiéndose así en la decimoséptima borrasca de la temporada 2025/2026

Hace unas horas que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha confirmado la formación de la borrasca ‘Regina‘, que comenzará a afectar a las islas a partir de este lunes.

Está previsto que se posicionará al NE de Canarias como borrasca de alto impacto. Según la AEMET provocará lluvias abundantes en Canarias y en el sur y este de la Península. Además, dejará rachas de viento muy fuertes y temporal marítimo.

‘Regina’ ha sido nombrada por el Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), convirtiéndose así en la decimoséptima borrasca de la temporada 2025/2026.

Según la Agencia Estatal de Meteorología, Regina alcanzará primero a las islas occidentales y el viento será uno de los fenómenos más destacados en las primeras horas. No obstante, también se esperan precipitaciones que podrían intensificarse según avance la semana.

