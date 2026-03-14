Las movilizaciones bajo el lema «No a la Guerra» se han desarrollado en más de 150 ciudades de España, en Canarias lo han hecho en La Laguna y en Las Palmas de Gran Canaria

Informa: Redacción Informativos RTVC

El lema “No a la Guerra” ha vuelto a escucharse este fin de semana en las calles de Canarias durante una jornada de movilizaciones convocada por la plataforma Parar La Guerra, que ha organizado concentraciones en más de 150 ciudades de España.

En el archipiélago, las protestas se han desarrollado en La Laguna (Tenerife) y en Las Palmas de Gran Canaria, donde decenas de manifestantes se reunieron para reclamar el fin de las hostilidades en Oriente Medio y denunciar la crisis humanitaria que continúa agravándose en Gaza.

Pancarta con el lema «No a la Guerra», en la concentración de La Laguna. Imagen RTVC

Las concentraciones forman parte de una iniciativa articulada en torno al manifiesto “Hay que parar la guerra en Oriente Medio”, un documento que ya ha recibido el respaldo de más de 200 personalidades públicas, entre ellas figuras vinculadas al mundo de la política, la cultura y el activismo social. Los promotores de la plataforma defienden la necesidad de impulsar la diplomacia y detener la escalada militar en la región.

Dos semanas de conflicto

Las protestas coinciden con un momento especialmente tenso del conflicto. La guerra en Irán, iniciada tras una ofensiva sorpresa conjunta de Estados Unidos e Israel, cumple ya dos semanas en medio de una creciente intensificación de los ataques. Según diversas informaciones, Washington y Tel Aviv han ampliado sus operaciones contra objetivos militares iraníes, especialmente en el ámbito naval.

Concentración contra la guerra en Oriente Medio en La Laguna. Imagen RTVC

Desde Teherán, el país —ahora bajo el liderazgo de Mojtaba Jamenei— ha respondido reforzando sus ataques contra países vecinos y ampliando el escenario del conflicto hacia el estratégico estrecho de Ormuz, una de las principales rutas energéticas del mundo.

Catorce días después de los ataques iniciales que descabezaron a la cúpula de la República Islámica, el Pentágono asegura haber golpeado más de 6.000 objetivos en territorio iraní, en una campaña destinada a debilitar la capacidad de lanzamiento de misiles y drones del Ejército iraní y de la Guardia Revolucionaria.

En los últimos días, sin embargo, la ofensiva aérea se ha desplazado también al ámbito marítimo. De acuerdo con fuentes militares estadounidenses, se han llevado a cabo ataques contra más de 90 medios navales iraníes, en un intento de limitar la capacidad de respuesta de Teherán en el Golfo Pérsico.

Ante esta escalada, los manifestantes que se concentraron en Canarias insistieron en la necesidad de detener la guerra y priorizar la vía diplomática, advirtiendo del riesgo de que el conflicto se extienda aún más en una región ya profundamente inestable.