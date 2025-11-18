La directora de este documental que cuenta con el testimonio de madres que han sufrido el asesinato de sus hijos interviene en ‘Ídolos de Tara’

‘Ídolos de Tara‘ regresa a la Radio Canaria este martes 18 de noviembre a las 18:30 horas con un programa especial dedicado a la Violencia Vicaria, la forma de Violencia de Género que instrumentaliza a hijas e hijos para hacer daño en vida a las madres.

El programa, en esta previa del Día para la Eliminación de la Violencia de Género, coincide con la reciente aprobación del anteproyecto de ley para reconocer la violencia vicaria como tipo delictivo específico en el código penal. Con Nanda Santana, portavoz de Madres Viva, valoraremos esa reciente novedad legislativa.

Además, Noemi Galván charlará con la actriz y cineasta María Bestar que ha estrenado en cines su documental «No estás Loca», un retrato crudo de esta forma de violencia de género a través de los testimonios de mujeres que han sufrido el asesinato de sus hijas e hijos por parte de sus parejas o ex parejas. «Estás Loca» es una de las frases más habituales que reciben las madres protectoras cuando se enfrentan a este tipo de violencia, que puede comenzar con comportamientos que, a menudo, se pasan por alto, como dejar de proporcionar a los menores sus tratamientos médicos.

Ese «NO estás loca» que da título al documental, es un reconocimiento expreso de la existencia de todos esos comportamientos dedicados a ir minando a las madres.