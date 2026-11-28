San Cristóbal de La Laguna celebra una nueva edición de la Noche en Blanco con una programación que recorre desde artes escénicas, conciertos, pasacalles, teatro, danza, humor, deporte y artesanía. Las actuaciones de M-Clan y Siloé pondrán el broche final a la jornada

Las calles de San Cristóbal de La Laguna ofrecerán una amplia oferta de ocio. Imagen RTVC.

San Cristóbal de La Laguna celebrará este sábado una nueva edición de La Noche en Blanco bajo el lema ‘Brillamos más cuando lo vivimos juntos’. La iniciativa ofrecerá más de catorce horas de dinamización comercial, artes escénicas, música, danza, artesanía y ocio familiar, con una programación que tendrá como escenario las calles del centro histórico.

Comercio y artesanía

A las actividades organizadas por los propios establecimientos se sumarán diferentes espacios dedicados a los mercados y la artesanía. Laguna Market, en Casa Mesa; Canary Marketplace, en el Camino Largo; la muestra de artesanía del parque de la Constitución y los feriantes de las plazas del Adelantado y de los Ilustradores ampliarán la oferta de compras durante toda la jornada.

La propuesta ‘Canciones desde la ventana’ establecerá también un vínculo entre actividad mercantil y cultura, con las actuaciones de Etel Santos, Ellen O y Toñako Ixah desde diferentes establecimientos y edificios del centro histórico.

Participación ciudadana y ocio para toda la familia

La actividad ‘Ven a conocer los centros ciudadanos’, entre las 10:00 y las 18:00 horas, acercará a la población el trabajo que se realiza en los espacios de participación ciudadana. La oferta familiar incluirá Chocoland, ‘Una ciudad de cuento’, juegos en familia, talleres creativos y numerosas actividades deportivas en la calle San Agustín.

Las artes escénicas toman la calle

Uno de los grandes atractivos de esta edición será la presencia de compañías de artes escénicas que convertirán las calles laguneras en auténticos escenarios al aire libre. Entre las iniciativas destacan ‘Legendario’, de la compañía francesa Remue Ménage, que partirá a las 19:00 horas desde la plaza del Adelantado, y ‘El Carrusel’, de la compañía Tiritirantes, con dos pases, a las 12:30 y a las 17:00 horas. A ellos se sumará ‘Psicodelic Laguna’, de MiArteFactor, junto a Guachipandixie.

El teatro tendrá un especial protagonismo con espectáculos como ‘El relojero de los sueños’, de Habemus Teatro; ‘La farsa del Siglo de Oro’, de Timaginas Teatro; ‘Perroverde’, de Lapiedra Teatro, y ‘Cacos’, de Campi Qui Pugui. La oferta escénica se completará con las propuestas de Títeres Tragaluz y Musa Pelusa, además de las actuaciones humorísticas de Cristito, Imprudentes Teatro y Abián Díaz, este último a las 20:00 horas en la plaza del Doctor Olivera.

Talento local arte e inclusión

El Orfeón La Paz acogerá las actuaciones de la Agrupación Folclórica Real Hespérides, su Orquesta de Pulso y Púa, las Tertulias Mágicas y la Tuna de Económicas y Empresariales de la Universidad de La Laguna. Además, las escuelas de danza T-Same, Tejina en Danza y Lenita Lindell mostrarán el trabajo que realizan durante todo el año desde la plaza de la Junta Suprema.

La Casa Museo Cayetano Gómez Felipe abrirá sus puertas con la exposición ‘Desaparecida. La Virgen de Candelaria y el temporal de 1826’, mientras que la Fundación MAPFRE Canarias ofrecerá el rastrillo solidario ‘Creaciones con propósito’ y el desfile de moda ‘Raíces que se transforman’. La Casa Anchieta albergará las muestras de la Asociación de Ceramistas de Tenerife y de los hojalateros Hijos de Wenceslao Yanes.

La programación refuerza, además, su compromiso con la inclusión. La plaza de la Catedral acogerá talleres inclusivos entre las 11:00 y las 18:00 horas, así como una propuesta de danza inclusiva a las 12:30 horas. Esta disciplina contemporánea contará también con un espacio propio a través de las actuaciones de Roberto Torres y las compañías Rolando Salamé y Marcat Dance en el espacio Mutua Tinerfeña.

Música durante todo el día con Siloé y M-Clan como broche final

La música de artistas y formaciones como El Vega, Ruts & La Isla Music, Baldosa, Atlantic Soul Band, Los Vinagres, Mambo Jambo y La Caliente, entre otros, acompañarán esta edición de La Noche en Blanco durante toda la jornada

Los Sabandeños actuarán a las 21:00 horas en el Teatro Leal, en un concierto con entrada, mientras que Siloé, a las 21:15 horas en el entorno de la Torre de la Concepción, y M-Clan, a las 23:00 horas en la plaza del Cristo, serán los dos grandes broches de oro musicales de esta edición.

Aparcamiento y guaguas lanzadera

Se habilitarán zonas de estacionamiento en los aparcamientos de Alcampo La Laguna y de la Facultad de Bellas Artes de la ULL. Además, se contará con un servicio gratuito de guaguas lanzadera de TITSA entre este complejo comercial y el Intercambiador de la ciudad, desde las 15:20 hasta las 03:15 horas, además de refuerzos en los servicios de guaguas y taxis.

Se habilitarán zonas de estacionamiento en los aparcamientos