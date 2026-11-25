La programación musical comenzará a las 13:00 horas y se prolongará durante toda la tarde y noche en diferentes escenarios en una nueva edición de la Noche en Blanco de La Laguna

Noche en blanco de La Laguna. Archivo del Ayuntamiento de La Laguna

La Laguna celebrará este sábado, 28 de noviembre, una nueva edición de la Noche en Blanco, una jornada que contará con una amplia programación musical repartida por diferentes plazas y espacios del casco histórico. La propuesta incluye quince actuaciones, con presencia de artistas canarios, bandas y grupos de diferentes estilos, desde la música urbana hasta el soul, el pop y los sonidos tradicionales.

La programación comenzará a las 13:00 horas con la actuación de Ruts & La Isla Music en la plaza Hermano Ramón. Media hora después, El Vega ofrecerá un concierto en la Torre de la Concepción.

La actividad musical se intensificará a partir de las 19:30 horas, con la actuación de Atlantic Soul Band en la plaza de la Junta Suprema. A las 20:00 horas coincidirán tres propuestas: Baldosa, en la Torre de la Concepción; Aldara, en la plaza Hermano Ramón, y el Chacho Eco Fest, en la plaza Víctor Zurita, en el entorno del Cuadrilátero.

Este último espacio estará dedicado a la música urbana y las nuevas tendencias, con las actuaciones de Milkas + Zaik, Akadebellaka, Kabasaki, Hecky y La Mano de Oro.

La programación continuará durante toda la noche con conciertos en distintos puntos del centro histórico. Entre los nombres destacados figuran Simón Salinas, Wax Boogie, Los Sabandeños, Siloé, Isa Izquierdo, Los Vinagres, Mambo Jambo, M-Clan y La Caliente.

Los conciertos se repartirán entre diferentes espacios de La Laguna, según ha informado el Ayuntamiento lagunero: la plaza del Cristo, la plaza de la Junta Suprema, la plaza Hermano Ramón y la Torre de la Concepción, además del Teatro Leal, donde actuará Los Sabandeños a las 21:00 horas, con entrada.

Agenda de conciertos de la Noche en Blanco de La Laguna 2026

13:00 . Ruts & La Isla Music . Plaza Hermano Ramón.

. . Plaza Hermano Ramón. 13:30 . El Vega . Torre de la Concepción

. . Torre de la Concepción 19:30 . Atlantic Soul Band . Plaza de la Junta Suprema

. . Plaza de la Junta Suprema 20:00 . Baldosa . Torre de la Concepción

. . Torre de la Concepción 20:00 . Aldara . Plaza Hermano Ramón

. . Plaza Hermano Ramón 20:00 . Chacho Eco Fest . Plaza Víctor Zurita (Cuadrilátero) con Milkas + Zaik, Akadebellaka, Kabasaki, Hecky y La Mano de Oro

. . Plaza Víctor Zurita (Cuadrilátero) con Milkas + Zaik, Akadebellaka, Kabasaki, Hecky y La Mano de Oro 20:30 . Simón Salinas . Plaza del Cristo

. . Plaza del Cristo 20:45 . Wax Boogie . Plaza de la Junta Suprema

. . Plaza de la Junta Suprema 21:00 . Los Sabandeños . Teatro Leal (Con entrada)

. . Teatro Leal (Con entrada) 21:15 . Siloé . Torre de la Concepción

. . Torre de la Concepción 21:15 . Isa Izquierdo . Plaza Hermano Ramón

. . Plaza Hermano Ramón 21:30 . Los Vinagres . Plaza del Cristo

. . Plaza del Cristo 22:00 . Mambo Jambo . Plaza de la Junta Suprema

. . Plaza de la Junta Suprema 23:00 . M-Clan . Plaza del Cristo

. . Plaza del Cristo 23:00. La Caliente. Torre de la Concepción

La Noche en Blanco volverá a contar con refuerzos sanitarios específicos de varias ambulancias, incluyendo algunas de soporte vital básico y una de soporte vital avanzado, además de dos centros sanitarios operativos durante todo el evento. A ello se suma la presencia del Cuerpo Nacional de Policía, agentes municipales y la Guardia Civil, así como la intervención del Consorcio de Bomberos de Tenerife, con un despliegue especial en la zona de La Concepción, y numerosos vehículos asignados al operativo. También se dispondrán aseos químicos distribuidos por distintas áreas del municipio.

De acuerdo con las cifras de asistencia de años anteriores, se prevé que a lo largo de todo el día acudan cerca de 100.000 personas, en distintos tramos horarios, para disfrutar de las numerosas propuestas culturales, patrimoniales y de ocio que están programadas, además de la amplia oferta comercial y de restauración del centro histórico.