El mercado navideño abrirá sus puertas del 12 de diciembre al 6 de enero con actuaciones musicales, propuestas gastronómicas, talleres y actividades para toda la familia

Imagen de la edición pasada de GastroNavidad Market Fest

La plaza de España de Santa Cruz de Tenerife volverá a convertirse en uno de los puntos de encuentro de la Navidad con la celebración de la octava edición de Tenerife GastroNavidad Market Fest.

El mercado abrirá sus puertas del 12 de diciembre de 2026 al 6 de enero de 2027 y ofrecerá una programación que combinará gastronomía, música en directo y actividades para todos los públicos. La entrada será gratuita.

Durante estas semanas, el recinto reunirá diferentes propuestas gastronómicas y actuaciones musicales en un mismo espacio, con una oferta dirigida tanto a los residentes como a las personas que visiten la capital durante las fiestas navideñas.

Programación musical y calendario de actuaciones

El público que acuda esos días podrá disfrutar de diferentes actuaciones en directo. El cartel musical contará con artistas y grupos como Marta Sánchez, que actuará el 12 de diciembre a las 22:00 horas.

El día 19 de diciembre a las 21:30 horas será el turno de Leoni Torres.

Los Lola actuarán el 20 de diciembre y Café Quijano, el 26 de diciembre a las 22 horas.

Mientras que Los Rebeldes se subirán al escenario el 2 de enero.

Además, el 22 de diciembre tendrá lugar una celebración especial con motivo de la llegada de Papá Noel.

GastroNavidad abrirá sus puertas cada día de 17:00 a 00:00 horas. El mercado permanecerá cerrado el 24 de diciembre y también incluirá actividades especiales para despedir el año, con unas campanadas infantiles el 30 de diciembre y música y campanadas en pantalla durante la noche del 31.