La jornada comenzará a las 20:00 horas con el pregón de Loli Martín en la plaza de España y continuará en la avenida Marítima con el encendido del alumbrado, una actuación musical y un espectáculo de drones

Santa Cruz de La Palma dará la bienvenida a la Navidad el próximo sábado 28 de noviembre con el tradicional encendido del alumbrado navideño. Se trata de una de las citas más esperadas del calendario festivo de la capital palmera. El Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Fiestas que dirige Raico Arrocha, ha preparado una jornada con actividades musicales y propuestas para todos los públicos.

Encendido Navideño de Santa Cruz de La Palma 2025. Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma

El alcalde, Asier Antona, ha invitado a vecinos, vecinas y visitantes a participar en esta celebración y a «no perderse esta gran cita que convoca a miles de personas en un evento mágico».

Por su parte, el concejal de Fiestas ha adelantado que el encendido navideño de este año «guardará numerosas sorpresas». El objetivo es que la celebración vuelva a situarse entre las más destacadas de Canarias.

Loli Martín abrirá la jornada con el pregón de Navidad

La programación comenzará a las 20:00 horas en la plaza de España, donde Carmen Dolores Martín Castillo, conocida como Loli Martín, pronunciará el pregón de Navidad. El acto contará también con la participación del grupo Entrecuerdas.

Integrante de la saga musical de Los Pacovi, Loli Martín comenzó su trayectoria artística desde niña, participando en los programas radiofónicos de La Voz de la Isla de La Palma. También, en los festivales de las fiestas de San Vicente Ferrer de Velhoco. Posteriormente, formó parte de la Masa Coral. Con ella, intervino en la Loa de Recibimiento a Nuestra Señora de las Nieves en 1975 y dirigió la agrupación folclórica Tuhoco.

Su vinculación con la Navidad palmera destaca especialmente por impulsar y dirigir la primera agrupación femenina de Lo Divino, conocida como Las Divinas. Con esta formación grabó cuatro trabajos discográficos: Cantando a la Navidad (1996), Siguiendo la estrella (2003), Llegó la Navidad (2008), junto a la Rondalla Lo Divino de Santo Domingo, y Antología: 30 Navidades Divinas (2018).

500 drones iluminarán la avenida Marítima

A partir de las 21:15 horas, la celebración se trasladará a la avenida Marítima, donde tendrá lugar el encendido oficial del alumbrado navideño. La programación incluirá la actuación de Yumara Díaz Luis y el espectáculo La Magia de la Navidad. La cita contará con la participación de 500 drones, 200 más que en la edición del pasado año.

La Orquesta Frambuesa pondrá el broche final a la jornada con su propuesta musical Verbenita Navideña. Con estos ingredientes, Santa Cruz de La Palma dará comienzo a su programación navideña.