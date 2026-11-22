La campaña contempla 33.000 flores de Pascua rojas, 6.250 blancas y 1.600 rosas. A estas unidades se sumarán 2.500 Princetia rojas, 3.000 blancas y 1.600 rosas

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través del área de Servicios Públicos, inició la campaña de plantación de Flor de Pascua 2026, una actuación tradicional con la que el municipio engalana sus calles, plazas, parques y jardines con motivo de las fiestas navideñas.

Imagen cedida Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

En esta edición se plantarán un total de 47.950 unidades que se distribuirán por los cinco distritos de la capital para llevar el ambiente navideño tanto al centro de la ciudad como a los diferentes barrios.

Plantas en calles, plazas y parques

El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, destacó que “la flor de Pascua forma parte de la imagen de la Navidad en Santa Cruz y está muy vinculada a la manera en que vivimos estas fechas en nuestras calles y plazas, lugares de convivencia y encuentro de las familias chicharreras”.

Por su parte, el concejal de Servicios Públicos, Carlos Tarife, explicó que “este año hemos preparado un dispositivo de 47.950 plantas que llegará progresivamente a calles, plazas, parques y barrios de todo el municipio. Se trata de una campaña que requiere una adecuada planificación y coordinación de los equipos municipales, que permitirá embellecer nuestros espacios públicos para el disfrute de nuestros vecinos y aquellos que nos visitan”.

Espacios ajardinados

La campaña contempla 33.000 flores de Pascua rojas, 6.250 blancas y 1.600 rosas. A estas unidades se sumarán 2.500 Princetia rojas, 3.000 blancas y 1.600 rosas, que aportarán variedad cromática a los espacios ajardinados del municipio.

Para desarrollar estos trabajos se contará con un dispositivo formado por un técnico de servicio, dos encargados, doce operarios y dos conductores, que coordinarán las labores de distribución y plantación durante las próximas semanas.

Durante la primera semana, del 16 al 20 de noviembre, los trabajos se desarrollarán, entre otros emplazamientos, en la plaza de la Aguadora, en Santo Domingo; plaza Weyler; calle Robayna; calle Galcerán; Reloj de Flores y parque García Sanabria; plaza del Chicharro; calle El Pilar; calle Villalba Hervás; plaza de San Francisco; plaza José Arozena Paredes; plaza del Patriotismo; calle Suárez Guerra y Rambla de las Tinajas.

Jardines verticales

En la segunda semana, del 23 al 27 de noviembre, la plantación llegará a la plaza 25 de Julio, Rambla de Pulido, calle Antonio Domínguez Alfonso, jardines verticales de la plaza de España, plaza de la República Dominicana, barrio de La Victoria y Mercado Nuestra Señora de África, así como a la avenida de Los Príncipes, entre otras ubicaciones.

Posteriormente, las actuaciones continuarán en la avenida Reyes Católicos, avenida de Asuncionistas y Rambla de Santa Cruz. El dispositivo se desplazará después a los distintos barrios del municipio, entre ellos El Sobradillo, Barranco Grande, La Gallega, San Andrés, Ofra, Tío Pino y La Salud, con el objetivo de que la decoración navideña alcance todos los distritos.

Con esta campaña, el Ayuntamiento de Santa Cruz vuelve a apostar por la mejora y el embellecimiento de los espacios públicos, una iniciativa que cada año contribuye a transformar la imagen de la ciudad durante las fiestas navideñas y a crear un entorno más atractivo para residentes y visitantes.