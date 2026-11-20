El encendido de La Laguna contará con más de 3.500 motivos luminosos distribuidos por el municipio y un concierto de Rosana
La Laguna encenderá sus luces de Navidad este viernes 20 de noviembre a las 20.00 horas. Se trata de una de las citas más esperadas del calendario comercial y navideño del municipio.
El encendido se adelanta este año una semana respecto a la fecha inicialmente prevista, una decisión que responde tanto a cuestiones organizativas como a las necesidades trasladadas por los comerciantes del centro.
Concierto de Rosana
Un encendido que contará con más de 3.500 motivos luminosos distribuidos por el municipio y un concierto de Rosana. La cantante canaria actuará tras el encendido principal, que este año se celebrará en el entorno de la plaza de La Concepción y dará comienzo a la programación navideña de la ciudad.
El Ayuntamiento de La Laguna ha apostado por una decoración renovada para estas fiestas, con nuevos diseños, figuras de gran tamaño y juegos de luces. Una de las principales novedades estará en la calle Obispo Rey Redondo, conocida como La Carrera, donde se instalarán doce grandes ángeles luminosos.
Por tanto, se ha llevado a cabo la renovación de los seis techos luminosos que decoran mencionada vía y se han incorporado doce ángeles de cinco metros de ancho y dos de alto, que ofrecerán diversas secuencias de iluminación.
Calles Herradores y San Agustín
Respecto a las calles Herradores y San Agustín también estrenarán decoración este año. Cabe destacar que, en ambas vías se han instalado nuevas arquerías de inspiración nórdica, adornadas con espumillón y tiras brillantes.
Por su parte, la institución municipal ha calculado que el conjunto de motivos navideños del centro histórico podría reunir alrededor de un millón de luces LED y unos 70 kilómetros de cableado decorativo. No obstante, estimaciones orientativas de la empresa Effico, responsable de los trabajos.