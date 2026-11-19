La página web del Ayuntamiento de La Laguna ya se encuentra en funcionamiento, mientras continúan las labores necesarias para restablecer el resto de los servicios

El Ayuntamiento de La Laguna ha informado este jueves de los avances dados en la recuperación de sus sistemas tecnológicos e informáticos. El consistorio, que ya informa del reestablecimiento de la web municipal, continúa con las labores para volver a la normalidad tras el ciberataque sufrido a principios del mes.

Imagen archivo RTVC.

«A pesar de que continúa vigente la situación de emergencia por el ciberataque sufrido, se ha conseguido neutralizar la amenaza original que afectó al Consistorio a principios del mes de noviembre», ha señalado el consistorio municipal en un comunicado.

Entre lo alcanzado, se habría recuperado satisfactoriamente la totalidad de las copias de seguridad municipales, lo cual habría sido posible gracias a las medidas preventivas que tenía implantadas la corporación local, «fundamentales» para preservar la información interna y afrontar la reconstrucción de los entornos afectados.

Electrónica municipal

La página web del Ayuntamiento ya se encuentra en funcionamiento, mientras continúan las labores necesarias para restablecer el resto de los servicios digitales dirigidos a la ciudadanía, como es el caso de la sede electrónica municipal.

También se habrían producido avances significativos en la restauración de la infraestructura tecnológica municipal, así como en la restitución progresiva de los servicios y aplicaciones corporativas. Aun así, se sigue trabajando para alcanzar la plena operatividad en este ámbito.

En estos momentos, los esfuerzos se centran prioritariamente en recuperar la capacidad del Ayuntamiento para prestar servicios y atender obligaciones esenciales, como la gestión de las ayudas sociales y el pago a proveedores. Para ello, se está trabajando en la puesta en funcionamiento gradual de las herramientas corporativas que dan soporte a estos servicios, junto con otras plataformas fundamentales para la administración municipal, como las de Gestión Tributaria, Contabilidad y Gestión de Expedientes.

Competencia municipal

El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, ha firmado este mismo jueves un decreto extraordinario para la ampliación general, durante un mes, de los plazos en todos los procedimientos administrativos de competencia municipal que se encuentren en curso, como consecuencia de la indisponibilidad total de la sede electrónica.

Asimismo, informa el Ayuntamiento, se amplía el plazo voluntario hasta el 21 de diciembre de 2026 de los recibos de cobro periódico y liquidaciones que, en las fechas comprendidas entre el 29 de octubre y el 20 de noviembre, estuviesen inmersos en el período voluntario de abono.