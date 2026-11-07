El Consistorio advierte del riesgo de posibles intentos de fraude y recomienda cambiar contraseñas y activar la autenticación en dos pasos tras el ciberataque

La Laguna pide extremar las precauciones tras el ciberataque al Ayuntamiento. EFE

El Ayuntamiento de La Laguna ha pedido a la población que extreme las precauciones mientras continúa trabajando en la recuperación de sus sistemas informáticos, afectados por un ciberataque detectado el pasado lunes.

Aunque todavía no se puede determinar si algunos datos personales han quedado comprometidos, el Consistorio ha difundido una serie de recomendaciones preventivas para proteger a los vecinos ante posibles intentos de fraude.

Entre las medidas aconsejadas figura desconfiar de correos electrónicos, mensajes SMS o llamadas inesperadas que soliciten información personal, contraseñas, códigos de verificación o datos bancarios, especialmente si hacen referencia al Ayuntamiento o a trámites municipales. La corporación recuerda que nunca solicita contraseñas ni códigos de acceso por correo electrónico.

La atención presencial continúa prestándose dentro de las limitaciones existentes

También recomienda cambiar las claves de las cuentas que puedan contener información personal y activar un segundo factor de autenticación siempre que sea posible.

El Consistorio asegura que trabaja en el análisis de las evidencias del ataque, la habilitación de un entorno seguro y el refuerzo de sus sistemas de protección.

Mientras se recuperan los servicios digitales, la atención presencial continúa prestándose dentro de las limitaciones existentes. Además, se han ampliado con carácter general los plazos de los trámites en curso para evitar perjuicios a la ciudadanía. Algunos servicios en línea, como la consulta del padrón y la obtención de certificados de residencia para viajar, siguen disponibles.