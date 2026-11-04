El detenido, con antecedentes por delitos similares, amenazaba a los empleados con arma blanca para exigir la recaudación de la caja

Vehículo de la Policía Nacional. Agencias

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un varón de 24 años por la comisión de varios robos con violencia e intimidación. Unos robos cometidos entre los días 5 y 11 de octubre en un casino de juego del municipio de La Laguna.

El presunto autor, que contaba con delitos anteriores de la misma naturaleza, habría realizado cinco robos con violencia e intimidación y un delito de hurto/uso de vehículo actuando siempre bajo el mismo modus operandi. Vestía ropa deportiva con capucha y una prenda que le tapaba la cara. Se acercaba al empleado de turno del establecimiento y le amenazaba con un cuchillo o una botella rota, exigiendo el dinero de la recaudación de la caja.

Tras las labores de investigación realizadas, y pudiendo identificar al autor plenamente, fue localizado por una patrulla en Santa Cruz de Tenerife. Posteriormente, el investigado fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente.

Colaboración Ciudadana

La Policía Nacional agradece y recuerda a los ciudadanos que pueden colaborar, de forma anónima si lo desean, si tienen conocimiento, indicios o sospechas de actividades delictivas, a través de la página web www.policía.es en el apartado Colabora, facilitando información que será tratada de forma confidencial por los especialistas de la Policía Nacional.