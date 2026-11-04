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Detenido por cinco robos con violencia en un casino de juego de La Laguna, en Tenerife

Redacción RTVC
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El detenido, con antecedentes por delitos similares, amenazaba a los empleados con arma blanca para exigir la recaudación de la caja

Detenido presunto agresor sexual de una menor. Vehículo de la Policía Nacional. Imagen de recurso Policía Nacional
Vehículo de la Policía Nacional. Agencias

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un varón de 24 años por la comisión de varios robos con violencia e intimidación. Unos robos cometidos entre los días 5 y 11 de octubre en un casino de juego del municipio de La Laguna.

El presunto autor, que contaba con delitos anteriores de la misma naturaleza, habría realizado cinco robos con violencia e intimidación y un delito de hurto/uso de vehículo actuando siempre bajo el mismo modus operandi. Vestía ropa deportiva con capucha y una prenda que le tapaba la cara. Se acercaba al empleado de turno del establecimiento y le amenazaba con un cuchillo o una botella rota, exigiendo el dinero de la recaudación de la caja.

Tras las labores de investigación realizadas, y pudiendo identificar al autor plenamente, fue localizado por una patrulla en Santa Cruz de Tenerife. Posteriormente, el investigado fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente.

Colaboración Ciudadana

La Policía Nacional agradece y recuerda a los ciudadanos que pueden colaborar, de forma anónima si lo desean, si tienen conocimiento, indicios o sospechas de actividades delictivas, a través de la página web www.policía.es en el apartado Colabora, facilitando información que será tratada de forma confidencial por los especialistas de la Policía Nacional.

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