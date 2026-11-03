El Consistorio ha informado que ha sufrido un incidente de ciberseguridad que ha afectado a parte de su infraestructura tecnológica, lo que ha obligado a activar todos los protocolos de respuesta

Ayuntamiento de La Laguna. Imagen cedida

El Ayuntamiento de La Laguna trabaja para erradicar la incidencia y recuperar los servicios afectados tras sufrir un ciberataque, mientras mantiene la atención presencial y amplía los plazos administrativos para evitar perjuicios a los ciudadanos.

El Consistorio ha informado que ha sufrido un incidente de ciberseguridad que ha afectado a parte de su infraestructura tecnológica, lo que ha obligado a activar todos los protocolos de respuesta para analizar el alcance del ataque y proteger los sistemas informáticos de la Corporación.

Según ha informado el Consistorio en un comunicado, los equipos especializados trabajan desde el primer momento para contener y erradicar el ciberataque, así como para recuperar cuanto antes la actividad de los servicios afectados con todas las garantías de seguridad.

Los hechos ya han sido puestos en conocimiento del Centro Criptológico Nacional, organismo dependiente del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), que ha sido informado de la incidencia.

Prioridad del Ayuntamiento

Según informa el Consistorio, la ahora se centra en restablecer las estructuras tecnológicas afectadas con las máximas garantías de seguridad. Paralelamente, se está evaluando cómo afecta esta situación a la prestación de los servicios municipales a la ciudadanía.

Pese a las dificultades derivadas del incidente, el Ayuntamiento mantiene la atención al público de manera presencial, aunque reconoce que existen limitaciones en algunos servicios.

Además, para evitar que los ciudadanos puedan verse perjudicados por los problemas informáticos, se ha acordado una ampliación general de los plazos administrativos vigentes hasta que se resuelva la incidencia. De esta manera, las personas que tengan trámites en curso no sufrirán consecuencias por los retrasos derivados del ciberataque.

El Consistorio lagunero ha asegurado que continuará informando puntualmente sobre la evolución de la situación y las actuaciones que se están llevando a cabo para recuperar la normalidad en los servicios municipales.