La Laguna informa de que se ha detectado un incidente de ciberseguridad que ha afectado a parte de su infraestructura tecnológica

El Ayuntamiento de La Laguna informa de que se ha detectado un incidente de ciberseguridad que ha afectado a parte de su infraestructura tecnológica y que está repercutiendo en el funcionamiento de diversos sistemas y servicios digitales municipales.

Un incidente de ciberseguridad afecta a varios sistemas y servicios digitales del Ayuntamiento de La Laguna / Archivo – Europa Press

Entre los servicios afectados se encuentran la página web municipal, la Sede Electrónica, el gestor de expedientes administrativos. Como también distintas aplicaciones, incluidas las relacionadas con la gestión tributaria y contable.

Desde el primer momento, se han activado los protocolos de seguridad. Se están desarrollando las actuaciones necesarias para contener el incidente, evaluar su alcance y garantizar la protección de los sistemas y de la información municipal.

Continúan los trabajos de reucperación

Los equipos técnicos están trabajando con todos los recursos disponibles y en coordinación con organismos especializados para abordar esta situación. Con el fin de recuperar progresivamente la normalidad de los servicios digitales.

La prioridad es garantizar la seguridad de los sistemas municipales, proteger la información y restablecer el funcionamiento de los servicios afectados lo antes posible.

El Ayuntamiento lamenta las molestias que esta situación pueda ocasionar y agradece la comprensión y colaboración de la ciudadanía mientras continúan los trabajos para recuperar la plena normalidad.