Desde el 29 de octubre al 7 de noviembre, se realizarán distintas actividades de divulgación y dinamización para mostrar a la ciudadanía los orígenes de ambas celebraciones

El Ayuntamiento de La Laguna, a través de sus áreas de Fiestas, Patrimonio y Cultura, y la Fundación Canaria México Canarias vuelven a colaborar por quinto año consecutivo para ofrecer a la ciudadanía un amplio programa de actos conmemorativos con los que celebrar la Noche de Finados y el Día de Muertos, todo ello bajo el título ‘La arquitectura de la memoria’.

La Laguna y México fusionan su patrimonio y su cultura para conmemorar los días de Finados y Muertos / Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna

A través de altares, visitas guiadas, recorridos patrimoniales, actividades infantiles y un amplio desfile de catrinas, la propuesta acercará al público los orígenes y elementos representativos de estas costumbres y el significado de cada una entre el 29 de octubre y el 7 de noviembre.

Durante el acto de presentación, el concejal de Patrimonio de La Laguna, Adolfo Cordobés, reseñó que “estos días La Laguna vuelve a convertirse en un punto de encuentro de diferentes culturas y múltiples países, combinando la parte científica de citas como el Campus América o las jornadas internacionales promovidas por la Fundación CICOP y el componente cultural de esta propuesta marcada por las tradiciones y el recuerdo de las personas queridas que ya no están entre nosotros”. Hay que reseñar que el edil estuvo acompañado de su homóloga del Área de Desarrollo Rural del Consistorio, Cristina Ledesma.

Un mayor conocimiento sobre la cultura canaria y las tradiciones latinoamericanas

Por su parte, la cónsul honoraria de México en Santa Cruz de Tenerife, María Ángeles Baca, destacó que “esta iniciativa es una de las apuestas más importantes que tenemos a lo largo del año, ya que a través de estas actividades promovemos un mayor conocimiento sobre la cultura canaria y nuestras tradiciones latinoamericanas”.

Por último, la directora de la Fundación México Canarias, Yolanda Cordobés, apuntó que “en esta edición tenemos algunas particularidades que queremos hacer llegar a la población, especialmente relacionadas con la Noche de Finados. Una de esas novedades reseñables es que volverán a sonar las campanas de la Torre de La Concepción, de la mano del campanero Erick Sacramento, entre la noche del 31 de octubre y el 1 de noviembre, tanto por la mañana como en la previa de la misa de Todos los Santos”.

Asimismo, el programa incluye rutas guiadas por altares de la propia Fundación mexicana y otros puntos de interés como el Cuadro de Ánimas de La Concepción. Estos itinerarios se repartirán entre público general y escolares, contando ya con nueve centros del municipio inscritos. Bajo el título ‘¿Hay santitos? Pan por Dios’ se darán a conocer a los más jóvenes las tradiciones de las islas relacionadas con estas fechas de conmemoración y recuerdo a nuestros antepasados.

Jornada mexicana

Tampoco faltarán eventos ya instaurados en la ciudad como el popular Desfile de Catrinas del próximo 7 de noviembre, a partir de las 17:00 horas, que partirá desde la plaza Doctor Olivera y que se nutrirá de las personas que quieran participar ataviadas con sus ropajes o maquillajes alusivos a esta figura tan representativa de México. La jornada se completará con un concierto del mariachi Mencey Azteca y una sesión DJ con música tradicional del país.

Yolanda Cordobés quiso agradecer un año más la colaboración del Ayuntamiento de La Laguna con este programa conmemorativo y la implicación de otras entidades e instituciones del casco histórico que se incluyen en la ruta de altares como son el Hotel Aguere, el Casino de La Laguna o la Fundación Cristino de Vera-Espacio Cultural CajaCanarias, entre otras.

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