El operativo contará con refuerzos policiales, ambulancias y medidas especiales de transporte y movilidad ante la previsión de cerca de 100.000 visitantes

Imagen de la reunión de coordinación del dispositivo de seguridad y emergencias para la Noche en Blanco de La Laguna, 2026. Ayuntamiento de la Laguna

El Ayuntamiento de La Laguna ultima los preparativos para la Noche en Blanco 2026 que se celebrará este sábado 28 de noviembre. Una cita para la que se espera la asistencia de cerca de 100.000 personas a lo largo de toda la jornada.

Con motivo de esta celebración, el Consistorio ha coordinado un dispositivo especial de seguridad y emergencias. Participarán la Policía Nacional, la Guardia Civil, la Policía Local y Protección Civil. El operativo contará con refuerzos policiales en diferentes horarios, adaptados a la programación y a la afluencia de público prevista.

También se reforzará la atención sanitaria con varias ambulancias y dos centros sanitarios que permanecerán operativos durante el evento. A estos recursos se sumará la intervención del Consorcio de Bomberos de Tenerife con un despliegue especial en la zona de La Concepción.

La movilidad será otro de los aspectos centrales del dispositivo. El Campus de Guajara funcionará como aparcamiento disuasorio y se habilitará una lanzadera desde Alcampo para facilitar los desplazamientos hasta el centro. Además, TITSA y Metropolitano de Tenerife reforzarán sus servicios y el sector del taxi ampliará su actividad durante la jornada.

El objetivo es facilitar la llegada de visitantes y garantizar el desarrollo de una de las citas más multitudinarias del calendario de La Laguna que combinará actividades culturales, propuestas de ocio y una amplia oferta comercial y gastronómica.