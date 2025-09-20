Aena ha asegurado que durante la mañana de este sábado los aeropuertos españoles no han registrado ninguna incidencia

Imagen archivo RTVC.

Los aeropuertos canarios operan con normalidad durante la mañana de este sábado, según ha indicado desde Aena, tras el ciberataque en algunos aeródromos europeos y que ha causado importantes retrasos dentro del continente, principalmente en los aeropuertos de Londres, Bruselas y Berlín.

Previsión de vuelos

En concreto, y según han informado desde Aena a Europa Press, la operativa prevista para este sábado con Londres Heathrow es de cuatro vuelos con el aeropuerto de Tenerife Sur; mientras que con Bruselas son 20 vuelos (dos con Fuerteventura, ocho con Gran Canaria, cuatro con Lanzarote y seis con Tenerife Sur).

Asimismo Aena ha asegurado que durante la mañana de este sábado los aeródromos españoles no han registrado ninguna incidencia. La empresa ha indicado en sus redes sociales que «algunos aeropuertos europeos, como ‘Heathrow’ (Londres) y ‘Brussels Airport’ (Bruselas), siguen registrando incidencias técnicas. En los aeropuertos españoles no hay incidencias en estos momentos, salvo en los vuelos con origen o destino en estos aeropuertos.

Estado de los vuelos

Aena ha recalcado a los viajeros que vayan a coger un vuelo en dirección a estas ciudades, que revisen el estado de su vuelo antes. «Si vas a volar desde o hacia ellos, consulta el estado de tu vuelo con tu compañía aérea», han concluido su escrito.

Un ciberataque contra el proveedor de servicios para los sistemas de facturación y embarque en numerosos aeródromos europeos ha provocado retrasos este sábado en varios puntos del continente, incluidos los aeropuertos de Bruselas, Berlín y Londres.