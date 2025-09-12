El archipiélago vuelve a marcar un nuevo récord, con un incremento del 5,2% visitantes en relación al mismo mes en 2024

El aeropuerto de Gran Canaria recibe el mayor número de pasajeros, con 1.294.008, con una subida del 6,2%

Los aeropuertos de Canarias han registrado 4.703.664 millones de pasajeros de vuelos comerciales en agosto, lo que ha supuesto un incremento del 5,2% en relación al mismo mes de 2024, según los datos publicados este viernes por Aena.

Los aeropuertos de Canarias registran 4,7 millones de pasajeros en agosto. RTVC.

Del total de viajeros que pisaron los aeropuertos canarios, 2.186.713 viajaron en nacionales, un 6,1% más respecto a agosto del año pasado, y 2.516.951 en internacionales, un 4,6% más que el mismo mes de 2024.

También se gestionaron 40.714 movimientos de aeronaves, lo que implicó un aumento del 2,8%, y se transportaron 2.618 toneladas de mercancías, que supuso un 3,7% más respecto a agosto de 2024.

Por aeropuertos, el de Gran Canaria registró el mayor número de pasajeros, con 1.294.008, lo que supuso un incremento del 6,2% respecto a agosto de 2024. Tras el grancanario, se situaron Tenerife Sur, con 1.110.732 pasajeros (+1,1%); César Manrique-Lanzarote, con 825.901 pasajeros (+3,6%); Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna, con 683.589 (+9,7%); Fuerteventura, con 628.755 (+10%); La Palma, con 138.846 (+0,5%); El Hierro, con 34.086 (-4,1%); y, La Gomera, con 14.283 pasajeros (+9,2%).

Más de 36 millones entre enero y agosto

Por otro lado, en lo que se refiere al acumulado, los aeropuertos canarios registraron 36.401.682 viajeros entre enero y agosto, lo que representó un 5% más que en el mismo periodo de 2024.

Al respecto, señala que de 36.185.568 pasajeros comerciales, 14.993.983 viajaron en vuelos nacionales (+5,3%) y 21.191.585 lo hicieron en vuelos internacionales (+5%).

Asimismo, desde enero a agosto de 2025, se gestionaron 321.755 movimientos de aeronaves, un 4,7% más que en el pasado año, y se registraron 21.283 toneladas de mercancías transportadas, lo que implicó un descenso del 1,8%.

Los aeropuertos del Grupo Aena (compuesto por los 46 aeropuertos y dos helipuertos en España, el Aeropuerto de Londres-Luton y 17 aeropuertos en Brasil) han cerrado el mes de agosto de 2025 con 38.994.561 pasajeros, un 4% más que en el mismo mes de 2024, además gestionaron 312.165 movimientos de aeronaves (+0,9%) y transportaron 123.718 toneladas de mercancía (+6,3%).