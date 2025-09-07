La vuelta al cole para Infantil y Primaria trae consigo la disminución del número de alumnos por la caída de la natalidad

Los alumnos de las islas Canarias volverán a las clases este martes, 9 de septiembre, en Infantil y Primaria, el día 10 en la ESO y el 11 en Bachillerato.

Además, en el caso de Canarias traerá novedades, pues disminuirá el número de alumnos por la caída de la natalidad y se abrirán nuevos centros de Formación Profesional donde ha aumentado la demanda. Se trata de un comienzo de curso protagonizado por el polémico proceso de estabilización del profesorado. Por su parte, la Consejería alude a la disminución de las ratios en las aulas.

Imagen archivo RTVC.

La incorporación a la aulas será progresiva en las islas, infantil y primaria serán los primeros en estrenar curso este martes. Además, lo hacen con un descenso de las matriculas.

Mientras, la mayoría de alumnos españoles retomarán la actividad lectiva tras las vacaciones de verano este lunes, 8 de septiembre, aunque los primeros escolares en volver a las aulas han sido los de la Comunidad Foral de Navarra, ya que lo hicieron el pasado jueves.

Cole Infantil y Primaria

En Andalucía, las clases comenzarán el día 10 para las etapas de Infantil y Primaria y el 15 para ESO y Bachillerato; en Aragón, el día 8 en Infantil, Primaria y ESO y el 10 en Bachillerato; y en Asturias, que ha establecido un calendario específico 0-3 años con el inicio de clases el día 4, volverán a las aulas el día 9 en el Segundo Ciclo de Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato.

En las Islas Baleares volverán a las clases el día 10 en Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato; en Canarias el día 9 en Infantil y Primaria, el 10 en ESO y el 11 en Bachillerato; en Cantabria el 8 en Infantil y Primaria y el 11 en ESO y Bachillerato; en Castilla-La Mancha el 8 en Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato; y en Castilla y León el día 8 en Infantil, Primaria y alumnos de ESO escolarizados en centros de Educación Primaria y el día 15 el resto de alumnos de ESO y Bachillerato.

Vuelta a las aulas por comunidades

Además, los alumnos catalanes empezarán el colegio el día 8 en Infantil, Primaria y ESO y el día 12 en Bachillerato; los madrileños el día 8 en Infantil y Primaria y el 9 en ESO y Bachillerato; los valencianos el día 8 en Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato; y los extremeños el día 11 en Infantil y Primaria y el 12 en Bachillerato.

Por último, en Galicia la vuelta al cole arranca el día 8 en Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato; en La Rioja el día 9 en estas cuatro etapas educativas; en el País Vasco a partir del día 5; y en la Región de Murcia el día 8 en Infantil y Primaria y el 11 en ESO y Bachillerato.