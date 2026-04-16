Poli Suárez, consejero de Educación, asegura que se han implantado metodologías inclusivas en las aulas para el alumnado con TDAH

Aula de un colegio.

El consejero de Educación de Canarias, Poli Suárez, ha defendido este jueves las medidas impulsadas por su departamento para mejorar la atención al alumnado con trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH), si bien ha admitido de que los recursos «nunca serán suficientes», especialmente ante el aumento de diagnósticos.

Durante una comisión parlamentaria en la Cámara regional, Suárez ha señalado que se trata de “una de las principales preocupaciones” de su departamento durante la legislatura. Y ha asegurado que la Consejería trabaja desde un enfoque inclusivo para garantizar una respuesta “específica, adaptada y sostenida en el tiempo”.

Según ha explicado, se han reforzado los servicios de orientación educativa con profesionales especializados para facilitar la detección temprana y diseñar respuestas ajustadas a cada caso, así como la formación del profesorado, con iniciativas como cursos específicos sobre intervención educativa, evaluación y coordinación con las familias.

Metodologías inclusivas

El consejero ha señalado que también se han implantado metodologías inclusivas basadas en el diseño universal para el aprendizaje, junto a medidas organizativas en los centros como la flexibilización de tiempos, adaptación de tareas, diversificación de la evaluación y apoyos dentro del aula ordinaria.

Asimismo, ha destacado el impulso de herramientas tecnológicas y recursos didácticos adaptados para mejorar la atención, la motivación y el seguimiento del alumnado con TDAH.

Suárez ha subrayado la importancia de la coordinación con el ámbito sanitario y sociosanitario, al considerar que la atención a este alumnado requiere un enfoque integral que permita compartir información y garantizar un seguimiento continuado.

En este contexto, también ha insistido en el papel clave de las familias y ha indicado que se están reforzando los canales de comunicación y los programas de orientación y acompañamiento para asegurar una intervención «coherente».

Efectos de la falta de detección precoz

Por su parte, la diputada del grupo Popular Sonsoles Martín, que formulaba la pregunta, ha destacado que el alumnado con TDAH requiere una atención “específica, constante y bien estructurada”. Y ha advertido de que la falta de detección precoz o de una intervención adecuada puede derivar en bajo rendimiento académico, desmotivación, problemas de conducta o incluso abandono escolar.

Martín ha señalado que, aunque Canarias ha avanzado en el reconocimiento de las necesidades específicas de apoyo educativo, persisten retos como los tiempos de diagnóstico o la necesidad de reforzar recursos humanos y materiales.

La diputada ha apuntado que la inclusión educativa implica adaptar la respuesta a cada alumno y ha reclamado una actuación “clara, coordinada y ambiciosa” para garantizar la igualdad de oportunidades y el desarrollo educativo de este alumnado.