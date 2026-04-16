El histórico espacio cultural retoma su actividad tras una reforma integral para modernizar sus instalaciones y servicios

El Cabildo de Tenerife reabrió este lunes la Librería del Cabildo en la capital tinerfeña tras culminar unas obras de modernización integral. La corporación insular recupera así este punto de encuentro literario para fomentar la lectura entre la ciudadanía. El espacio inicia una nueva etapa con una oferta cultural ampliada y unas instalaciones más accesibles.

Reapertura de la Librería del Cabildo como espacio de referencia para la cultura canaria / Cabildo de Tenerife

La Librería del Cabildo, que gestiona el área de Cultura Y Museos de Tenerife a través la empresa pública Ideco, volverá a abrir sus puertas el próximo 30 de abril tras permanecer cerrada durante más de seis años, por lo que se recupera así uno de los espacios culturales más singulares de la isla.

El protagonista de la reapertura será el escritor tinerfeño Alberto Vázquez-Figueroa, uno de los autores más reconocidos de la literatura española contemporánea, quien protagonizará la jornada con la firma de ejemplares de sus obras. El prolífico escritor canario ha sido propuesto recientemente para recibir la Medalla de Oro de la isla en reconocimiento a su trayectoria y su contribución a la proyección cultural de Canarias.

Un espacio al servicio de la ciudadanía

Lope Afonso ha destacado que “la reapertura de la Librería del Cabildo supone recuperar un espacio público al servicio de la ciudadanía y de la cultura canaria, que vuelve a abrir sus puertas reforzando su papel como herramienta de apoyo al sector editorial del archipiélago y como punto de encuentro para quienes quieren acercarse a nuestra identidad a través de los libros”.

Por su parte, José Carlos Acha explica que “estamos muy ilusionados con la vuelta de la librería, un espacio que queremos consolidar como un punto de referencia para la difusión del patrimonio cultural del archipiélago, con un amplio catálogo que abarca desde la historia y la literatura hasta la ciencia, las tradiciones y el pensamiento contemporáneo canario”.

Impulso a la producción editorial isleña

Más allá de su función como punto de venta, la Librería del Cabildo renace con la vocación de acercar el conocimiento local a la ciudadanía, poniendo en valor la producción editorial canaria y facilitando el acceso a obras que contribuyen a comprender la realidad de las islas.

En esta nueva etapa, el espacio refuerza además su papel como lugar de encuentro cultural, incorporando una programación de actividades que complementarán la experiencia del visitante y que se darán a conocer próximamente.

Horarios

Ubicada junto al Teatro Baudet en Santa Cruz, la Librería del Cabildo abrirá en horario de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 (de lunes a miércoles); los jueves y viernes cerrará a las 19:00 (para dar paso a la programación de actividades culturales) y el horario de apertura al público los sábados será de 10:00 a 13:00 horas.