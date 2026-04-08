Abierto el plazo para solicitar las becas del curso 2026/2027

Los estudiantes podrán tramitar sus peticiones de ayuda desde el 7 de abril hasta mediados de mayo

El Ministerio de Educación activa las becas generales para estudios universitarios y no universitarios a partir del 7 de abril de 2026. Los alumnos interesados deben formalizar su solicitud de forma telemática antes del 18 de mayo a las 15:00 horas.

Alumnos y alumnas en exámenes. Archivo RTVC.

El periodo de inscripción comenzó el 7 de abril a las 8:00 horas. Los candidatos disponen hasta el 18 de mayo para completar el proceso. El sistema cerrará la admisión de formularios a las 15:00 hora peninsular.

Es fundamental respetar estas fechas para no perder el derecho a la ayuda. Los interesados deben acceder a la sede electrónica del Ministerio de Educación. El plazo se aplica de forma idéntica para todas las modalidades académicas.

Recomendamos reunir la documentación necesaria con suficiente antelación para evitar retrasos. El proceso requiere la validación de datos personales y familiares de los solicitantes.

Estudios no universitarios incluidos

La convocatoria cubre las enseñanzas de Bachillerato y Formación Profesional de todos los grados. También incluye los cursos de acceso a ciclos formativos en centros públicos. Los alumnos de enseñanzas artísticas profesionales pueden beneficiarse de estas ayudas estatales.

Las Escuelas Oficiales de Idiomas entran en el programa, incluso en modalidad a distancia. Las enseñanzas deportivas y los estudios religiosos superiores también cuentan con financiación. La oferta abarca igualmente la Formación Profesional de Grado Básico.

Estas becas alivian la carga económica de las familias en etapas educativas críticas. El Ministerio prioriza la formación técnica y artística para fomentar el empleo juvenil. Los centros concertados también participan en esta red de ayudas para el alumnado.

Ámbito universitario y superior

Los estudiantes de grado y máster pueden solicitar su beca en centros públicos. La medida incluye los estudios en centros de la Defensa y Guardia Civil. Además, el programa sufraga los créditos complementarios necesarios para obtener la titulación.

El curso de acceso para mayores de 25 años recibe apoyo económico directo. Las enseñanzas artísticas superiores de grado y máster forman parte de la convocatoria. El sistema facilita la progresión académica hacia los niveles de mayor especialización.

No obstante, las becas excluyen los estudios de doctorado y los títulos propios. La ayuda tampoco cubre los cursos de especialización fuera del marco oficial. Los alumnos deben consultar los requisitos de renta y rendimiento académico exigidos.

Apoyo a necesidades específicas

El Ministerio ofrece ayudas concretas para alumnos con discapacidad o trastornos graves. Esta partida financia el apoyo educativo derivado de dificultades en la comunicación. El objetivo principal es lograr una integración real dentro del sistema escolar.

Los estudiantes con trastornos del espectro autista disponen de recursos específicos de acompañamiento. Las ayudas también consideran las situaciones de altas capacidades intelectuales de los alumnos. La administración busca atender la diversidad presente en las aulas de todo el país.

Procedimiento de solicitud telemática

Los interesados deben completar el formulario antes de la fecha límite establecida por el Ministerio. El sistema requiere el uso de firma electrónica o Clave Pin para validar la identidad. Es vital revisar todos los datos personales antes de enviar la confirmación final.

La administración educativa recomienda no esperar a los últimos días del calendario previsto. El portal web suele experimentar sobrecargas de tráfico durante las jornadas de cierre. Una presentación temprana facilita la subsanación de posibles errores en la documentación aportada.

El seguimiento del estado de la ayuda se realiza íntegramente de forma telemática. Los alumnos recibirán notificaciones en su área personal sobre cualquier requerimiento adicional. La comunicación fluida con la plataforma evita retrasos innecesarios en la resolución definitiva.