‘Noveleros’ celebra este martes a las mujeres valientes y luchadoras de Canarias

La nueva entrega del programa de Televisión Canaria, ‘Noveleros‘ rendirá homenaje este martes 2 de marzo, a partir de las 22:30 horas, a científicas, electricistas, trabajadoras portuarias y madres coraje que, generación tras generación, han demostrado una capacidad inquebrantable para superar obstáculos y abrir camino en ámbitos tradicionalmente masculinizados en las Islas.

La primera protagonista del programa es Carmelina, una mujer forjada en la dureza y la belleza de La Graciosa, donde la vida nunca fue sencilla. Se casó joven y sacó adelante a sus siete hijos prácticamente sola mientras su marido trabajaba en la mar. Sin agua corriente ni electricidad, trabajó sin descanso para garantizar el bienestar de su familia. Como tantas mujeres de su generación, antepuso el futuro de sus hijos al suyo propio y superó barreras sociales y económicas que parecían infranqueables.

Romper moldes desde la juventud

La valentía también es un atributo que define a Dana, que con solo 17 años decidió formarse en el oficio de su padre. Apostó por la electricidad industrial, se especializó en cuadros eléctricos y afrontó un aprendizaje exigente en un entorno mayoritariamente masculino. Hoy dirige su propia empresa y se ha consolidado en un sector donde la presencia femenina sigue siendo minoritaria. Su trayectoria simboliza un nuevo techo de cristal que cae.

En el ámbito científico, Mary Barreto transformó la herencia creativa de su padre ceramista en vocación por la ingeniería. Su carrera la llevó a convertirse en la primera mujer administradora del Observatorio Astrofísico del Roque de los Muchachos, en La Palma. Con más de cuatro décadas de experiencia, recuerda cómo su presencia en tareas técnicas generaba sorpresa entre algunos compañeros. A las puertas de la jubilación y con un último proyecto en marcha, tiene la certeza de haber abierto una senda que otras continuarán.

El liderazgo femenino también gana espacio en el entorno portuario. El Puerto de Las Palmas se ha convertido en escenario de esta transformación. Allí trabaja Antonia desde hace 36 años y, desde hace tres, ocupa la Jefatura de Gestión Técnica del Territorio. Junto a ella, profesionales como Graciela, en la estiba, Vanesa, primera mujer en su puesto en el área de bunkering, o Sara, patrona de remolcadores, reflejan el avance firme de la mujer en uno de los motores económicos del Archipiélago.

Todas ellas muestran que cada paso conquistado responde a años de esfuerzo y determinación, y que el camino abierto por unas facilita el avance de las siguientes generaciones.