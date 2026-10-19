‘Noveleros’ dedica su nueva entrega a los vínculos entre hermanos

El programa descubre los estrechos lazos fraternales entre los descendientes de cuatro familias canarias, este martes 20 de octubre, a las 22:30 horas

El programa ‘Noveleros’ de Televisión Canaria dedica su nueva entrega a los vínculos entre hermanos de los descendientes de cuatro familias canarias este martes 20 de octubre, a las 22:30 horas. Los protagonistas del programa, que lleva por título ‘No sin mis hermanos’, descubrirá cómo hay familias en las que los lazos fraternales se mantienen intactos para toda la vida.

A la izquierda, ‘Los Machines’, y a la derecha, las hermanas Conchita y Margarita.

La familia encargada de abrir la noche es la de ‘Los Machines‘, en La Palma. Son 11 hermanos de diferentes edades que han sabido conservar la esencia que heredaron de sus padres. Dos de sus hermanos fallecieron, pero siguen estando muy presentes en el pensamiento de ‘Los Machines’, que los recuerdan y veneran siempre que celebran un buen tenderete juntos. Esta familia sigue creciendo y en ella nunca falta hueco para uno más.

Las segundas noveleras de la noche son Conchita y Margarita, dos gemelas de 77 años del municipio de Santiago del Teide, en Tenerife, que han compartido de forma íntima toda su existencia. En Tamaimo las conocen como “Las Morochas”; las han visto por el pueblo toda la vida juntas y ellas no pueden estar más orgullosas de ello. Conchita sufrió un ictus hace unos años y Margarita no la dejó sola nunca, para ella esta vida no es concebible sin su hermana.

A la izquierda, hermanos Olivero, y a la derecha, Darío Elio y Aura, ‘Los Montesdoca’.

‘Los Olivero‘ son otros hermanos de Lanzarote ejemplo de fraternidad y lealtad. Se criaron todos a la orilla del mar y de él hicieron su negocio, la pesca. Son conocidos en La Santa por ser los reyes del carabinero, un crustáceo de la zona, del que solo ellos saben el lugar donde crece. Suelen estar siempre juntos, incluso algunos viven en la misma casa y no pierden la oportunidad de juntarse para comer una buena paella.

Por último, cogemos la pelota y nos lanzamos a la cancha con Darío, Elio y Aura, ‘los Montesdeoca’, una familia de deportistas natos de Las Palmas de Gran Canaria. Elio y Aura se dedican al voleibol, mientras que Darío es jugador de baloncesto. A estos hermanos los mantiene unidos una misma pasión y el amor fraternal que sus padres consiguieron inculcarles. Disfrutan de cada momento juntos de la misma forma que cuando eran niños.

Producido por Suelta el Mando Factoría Audiovisual, ‘Noveleros’ cuenta con la producción ejecutiva de Santi Gutiérrez, la dirección de producción de Milagros Gutiérrez y la dirección de Náyade León. Convertido en uno de los programas más antiguos de Televisión Canaria, cumple con el compromiso de RTVC de acercar hasta la pequeña pantalla las historias cotidianas y las costumbres de Canarias.