Este martes, a las 22:30 horas, Televisión Canaria presenta cuatro historias de canarios que han invertido su reloj biológico por vocación o necesidad para que el resto de las islas tengan un buen día

Mientras la mayoría de los canarios concilian el sueño, un ejército invisible se pone en marcha para que al amanecer todo esté en orden en el Archipiélago. Este martes, a las 22:30 horas, el programa de Televisión Canaria `Noveleros´ está dedicado a esos protagonistas en la sombra que, con su esfuerzo y dedicación, demuestran que tener una «buena noche» es la clave para que el resto de las islas tengan un «buen día».



A través de cuatro historias de vida, el programa de Televisión Canaria se adentra en la realidad de quienes han invertido su reloj biológico por vocación o necesidad. Desde los servicios de emergencias que velan por nuestra tranquilidad y el personal sanitario que cuida de nuestra salud en las horas más críticas, hasta los equipos de limpieza que dejan nuestras calles impecables y los profesionales del ocio que ponen la banda sonora a nuestras celebraciones.

Así, mientras San Bartolomé duerme, Roberto recorre sus calles al volante del camión de la basura. Tras 15 años de servicio conoce cada rincón del municipio y se asegura de que los vecinos despierten con todo en orden. Sin embargo, su jornada no acaba al terminar la ruta porque al salir el sol Roberto cambia el uniforme reflectante por la ropa de brega para entrenar a las nuevas generaciones de lucha canaria.

Cuestión de vocación

​Yoni y Aya son una pareja que lleva 26 años compartiendo escenarios y vida. Tras una noche de verbena, música y aplausos, el compás sigue siendo frenético: Yoni madruga para repartir agua por la isla, mientras Aya gestiona la logística del hogar. Ambos han convertido la música en su forma de vida, adaptando su rutina por la noche sin perder jamás la sonrisa.

`Noveleros´ pone rostro a los trabajadores nocturnos que garantizan los servicios esenciales en el Archipiélago. RTVC.

En Tegueste, el parpadeo de la cruz verde de la farmacia indica que Alba está de guardia. Para ella, el sonido del timbre es su despertador nocturno, atendiendo a quienes buscan remedio durante la noche. Al terminar su turno, Alba busca su propia medicina en la cocina de su madre y en el gimnasio, donde recarga pilas para seguir con una rutina saludable. Para Alba, trabajar de noche es una cuestión de actitud y de vocación de ayuda.

Sarai soñaba desde niña con ser Guardia Civil y hoy, 24 años después, patrulla las carreteras de El Paso. Junto a su compañero, vigila las calles bajo la luz de la luna, garantizando que todos puedan descansar tranquilos. Al regresar a casa, le esperan los desayunos en familia y los preparativos de sus hijas. A pesar del sacrificio, Sarai lo tiene claro: su vocación de servicio está por encima de cualquier horario.

`Noveleros´ es un formato de Suelta el Mando Factoría Audiovisual con la producción ejecutiva de Santi Gutiérrez, la dirección de producción de Milagros Gutiérrez y la dirección de Náyade León.