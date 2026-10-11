Noveleros se adentra en la madrugada para descubrir ‘Los secretos de la noche’

El programa de este martes, a las 22:30 horas, descubre las historias de quienes trabajan, disfrutan y viven la noche mientras el resto de las Islas duerme

Televisión Canaria emite este martes, a partir de las 22:30 horas, un nuevo episodio de ‘Noveleros’ que se adentra en la madrugada para conocer las historias de quienes mantienen su actividad cuando cae el sol.

Bajo el título ‘Los secretos de la noche’, el programa se reúne con quienes no dudan en aprovechar la madrugada para descubrir los secretos que se esconden bajo la luna. Desde una organizadora de citas a ciegas hasta una orientadora escolar que se transforma en gogó, pasando por un trabajador de Correos y dos guardas del refugio de Altavista, ‘Noveleros’ acompaña a cuatro protagonistas que viven buena parte de sus historias cuando los demás duermen.

La primera protagonista es Macarena, una sevillana con alma canaria que lleva más de tres décadas en el Archipiélago. Por las mañanas dedica su tiempo a la tienda erótica que abrió hace 20 años en Las Palmas de Gran Canaria y, por la noche, abre las puertas del restaurante en el que organiza citas a ciegas. Allí, los canarios y canarias tienen la oportunidad de conocer a otras personas y, quién sabe, encontrar el amor.

El siguiente novelero que no descansa por la noche es Andrés, quien heredó de su familia el amor por la música. Durante el día coge su saxofón y alegra las mañanas de sus vecinos tocando por los bares del barrio. Sin embargo, cuando cae la noche, guarda el instrumento y se dirige al Centro de Tratamiento de Correos de Tacoronte, donde trabaja para hacer posible que, al día siguiente, los paquetes lleguen a sus destinatarios.

Otro de los grandes secretos de la noche lo guarda Miriam. A la luz del día ejerce como orientadora escolar en Fuerteventura. Los niños son su debilidad y ama su profesión por encima de todo. Pero, cuando cae el sol, coge un avión rumbo a Gran Canaria, donde deja a un lado los libros, se sube a la tarima y se convierte en toda una gogó. Bailar es su mayor pasión y, aunque a muchos les sorprenda, tiene claro que no va a renunciar a ella por los prejuicios de la sociedad.

Por último, el programa coge la ropa de abrigo y sube al Teide, donde Néstor y Roberto muestran cómo es pasar una noche en el refugio de Altavista. Estos guardas trabajan cuatro madrugadas seguidas velando por la seguridad de los montañistas que visitan el Parque Nacional. Sus noches son largas y exigentes, pero tienen una recompensa difícil de igualar, las impresionantes vistas del amanecer desde el punto más alto de España.

Como cada martes, ‘Noveleros’ continúa recorriendo Canarias para acercar a los espectadores las historias de sus gentes y mostrar la diversidad de formas de vivir, trabajar y entender la vida en las Islas.