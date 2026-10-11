Televisión Canaria retransmite en directo el partido entre el CD Tenerife y el Girona FC

El encuentro de la novena jornada de la Liga Hypermotion se ofrecerá este lunes 12 de octubre, a partir de las 20:00 horas, en TDT, Canarias Play y la web rtvc.es

Televisión Canaria ofrece en directo el partido entre el CD Tenerife y el Girona FC, correspondiente a la novena jornada de la Liga Hypermotion, este lunes 12 de octubre, a partir de las 20:00 horas. El encuentro podrá seguirse a través de la señal TDT, en la plataforma Canarias Play y en la web rtvc.es.

Con la narración de Dani Álvarez y los comentarios de Aarón Darias, el canal autonómico trasladará todo lo que ocurra sobre el césped del Heliodoro Rodríguez López.

Plantilla del CD Tenerife.

El partido de este lunes enfrenta a dos equipos con aspiraciones claras de pelear por la zona alta. El CD Tenerife, que ocupa la duodécima plaza con 11 puntos, tratará de aprovechar el hecho de que juega en casa y su técnico, Álvaro Cervera, ha insistido en la importancia de mantener la solidez defensiva y ser eficaces en ataque. En cuanto al Girona FC, llega a la cita en el cuarto puesto de la clasificación con 14 puntos, decidido a luchar para llevarse la victoria.

Plantilla del Girona FC.

Los blanquiazules recibirán en casa al conjunto catalán con el propósito de reencontrarse con la senda positiva. Si consiguieran ganar empatarían a puntos con los gerundenses. Para ello tratarán de corregir errores tras el tropiezo de la semana pasada, cuando cayeron frente al Córdoba CF (3-2) en su visita al Bahrain Victorious Nuevo Arcángel. El CD Tenerife, que reaccionó en repetidas ocasiones ante los goles locales, acabó cediendo en un partido muy disputado. Además, Cervera deberá recomponer el centro del campo tras la expulsión de Juanjo.

Por su parte, el Girona llega a Tenerife tras sumar un punto contra el Mallorca en un partido que quedó 0-0 y tuvo más ocasiones que goles. Los de Quique Álvarez llevaron el peso del juego durante buena parte del primer tiempo, pero se encontraron en el guardameta mallorquín, Arnau Tenas, un obstáculo difícil de superar.