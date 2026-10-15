‘Noveno Auditorio’ centra su atención en el comienzo de temporada de la Gran Canaria Wind Orchestra

Rubén Mayor entrevistará este jueves 15 de octubre, a partir de las 21:00 horas, en el programa de La Radio Canaria, al director tinerfeño Borja Romero y el compositor grancanario Manuel Bonino

‘Noveno Auditorio‘, el programa de La Radio Canaria con espacio para la música, la creación sonora, las artes escénicas y la literatura, centra su atención este jueves 15 de octubre, a partir de las 21:00 horas, en el concierto inaugural de la XII Temporada de la Gran Canaria Wind Orchestra (GCWO), junto al director tinerfeño Borja Romero y el compositor grancanario Manuel Bonino.

Imagen de archivo de la Gran Canaria Wind Orchestra, en el Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran Canaria.

La formación sinfónica inaugura su ciclo este domingo 18 de octubre, en el Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran Canaria, con ‘Génesis’, una propuesta de repertorio exigente e infrecuente en los atriles que incluye obras de John Mackey (Aurora Awakes y la imponente sinfonía Wine Dark Sea) y el estreno del concierto para tuba ‘Génesis’, de Manuel Bonino, con Óscar Santiso Eiroa como solista. Para desgranar los detalles de este ambicioso concierto, estarán en el estudio el director Borja Romero y el propio compositor Manuel Bonino, que serán entrevistados por Rubén Mayor en la sección ‘Programa de mano‘.

La Gran Canaria Wind Orchestra nace en 2015 fruto de la inquietud por la superación profesional y la inexistencia de una formación dedicada a la divulgación de la diversidad estilística del repertorio de la orquesta de vientos, lo que llevó a un grupo de profesionales a unirse de forma altruista. Otro de sus objetivos ha sido la transmisión de sensaciones a través de la máxima exigencia interpretativa que requiere una formación de este tipo.

Reflexión social a través del cine

El bloque ‘Agenda para 5 sentidos‘ dará paso al cine y la reflexión social de la mano del largometraje canario ‘Nadie te amará’ (2026). Su director y guionista, Pedro Pérez, y la actriz protagonista, Brenda Miranda, conversarán en directo sobre esta producción de 78 minutos, con banda sonora firmada por Navid Hejazi, que aborda la gestación subrogada, los fantasmas del pasado y las heridas emocionales de la maternidad desde una óptica de diversidad e igualdad. La película cuenta la historia de Nuria, quien años después de haber entregado a su hijo mediante gestación subrogada, lleva una vida tranquila, ocultando un pasado que la consume en silencio. Pero cuando un inesperado reencuentro reabre viejas heridas, se ve obligada a enfrentar las decisiones que marcaron su vida y los fantasmas de una maternidad que nunca pudo dejar atrás.

Aun sin fecha de estreno, la primera presentación de ‘Nadie te amará’ tendrá lugar el 17 de octubre a las 18:30 horas en el Teatro Guiniguada de Las Palmas de Gran Canaria. Posteriormente, la película podrá verse en Tenerife el 9 de noviembre, también a las 18:30 horas, en el Espacio La Granja.

La emisión culminará con el análisis y la divulgación de ‘El Atril‘, la sección de opinión y contexto musical conducida por Paco Grimón. El colaborador habitual de ‘Noveno Auditorio’ se centrará en compositores que han escrito música con aires españoles, pero que ostentaban otra nacionalidad.