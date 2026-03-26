Una herramienta pionera para que los ayuntamientos realicen diagnósticos sociales y automaticen el cálculo de indicadores de vulnerabilidad

El Cabildo de Tenerife lanza una aplicación para diagnosticar la pobreza energética en los 31 municipios de la isla. La Oficina de Transición Energética diseñó este software para unificar la metodología de trabajo y facilitar la labor de los técnicos municipales. Esta herramienta permite cumplir con la obligación legal de informar sobre la vulnerabilidad de las familias en los planes de acción climática.

Autoridades del Cabildo tinerfeño presentan una aplicación para el estudio de la pobreza energética en municipios a representantes municipales y personal técnico en el marco de una convocatoria de la Federación Canaria de Municipios (FECAM) / CABILDO DE TENERIFE

El aplicativo nace como una solución práctica para las administraciones locales tinerfeñas. La herramienta digitaliza procesos complejos y ofrece un sistema de trabajo homogéneo en todo el territorio insular. De este modo, los ayuntamientos obtienen datos comparables para mejorar sus políticas sociales.

La consejera Blanca Pérez presentó la plataforma a los representantes de la Federación Canaria de Municipios. El sistema integra un estudio técnico de la Universidad de La Laguna adaptado al contexto canario. Además, una guía metodológica asegura que todos los consistorios apliquen los mismos criterios de evaluación.

El director de Medio Natural, Pedro Millán destacó que la pobreza energética afecta gravemente a la salud familiar. No hablamos solo de facturas elevadas, sino de hogares con temperaturas inadecuadas por falta de recursos. Por ello, la institución busca soluciones precisas acordes a las necesidades de las personas más vulnerables.

Claves tecnológicas y sociales

La aplicación evalúa automáticamente siete indicadores internacionales de pobreza energética mediante encuestas ciudadanas. El sistema analiza factores como el gasto excesivo, el retraso en pagos o el infraconsumo de energía. Así, los técnicos municipales obtienen un diagnóstico real de cada caso particular.

Una novedad destacada es la trazabilidad única de cada entrevista realizada a las familias. El software evita duplicidades de datos y permite seguir la evolución de los hogares en el tiempo. Gracias a esto, la administración puede verificar si las ayudas aplicadas surten efecto.

El alcalde de El Rosario y representante del comité ejecutivo de la Fecam, Escolástico Gil señaló que este problema requiere respuestas coordinadas de todas las instituciones. La herramienta facilita el reporte de datos para los Planes de Acción para el Clima. Finalmente, la tecnología ayuda a transformar la gestión social en un proceso más eficiente.

Fases de implantación del proyecto

Actualmente, el proyecto desarrolla una encuesta piloto en 536 hogares de toda la isla. Esta muestra inicial sirve para validar y calibrar técnicamente el sistema de medición digital. Los resultados permitirán ajustar los umbrales de pobreza específicos para la realidad de Tenerife.

Posteriormente, la segunda fase escalará el diagnóstico a una muestra mucho mayor de población. Los ayuntamientos podrán entonces realizar comparativas definitivas entre municipios de forma sencilla y rápida. Estas estadísticas serán fundamentales para la planificación de nuevas infraestructuras energéticas.

Los técnicos utilizarán los análisis finales para recomendar medidas de eficiencia en los hogares. El Cabildo espera que esta metodología común mejore el bienestar de los ciudadanos tinerfeños a largo plazo. La digitalización se convierte así en el motor de la transición energética justa.