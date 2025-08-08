La formación rechaza la iniciativa contra el alcalde Gustavo Pérez al estar sustentada en ediles que califica de tránsfugas

Carlos Llarena en una foto de archivo

Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC) ha iniciado el procedimiento para desvincular de sus siglas a su único concejal en el Ayuntamiento de Güímar, Carlos Llarena, tras su apoyo a la moción de censura contra el alcalde Gustavo Pérez (CC), que gobierna con PSOE y Unidas se Puede.

El portavoz insular de NC-BC en Tenerife y vicepresidente de los órganos nacionales, Valentín Correa, expresó el rechazo rotundo del partido a esta iniciativa, al considerar que se basa en el apoyo de ediles tránsfugas, dos del PSOE y uno de NC-BC.

Correa subrayó que la moción no cuenta con el aval de la dirección insular ni de la ejecutiva nacional, y recordó que el concejal no está afiliado al partido, aunque actúa bajo su marca. La formación le ha solicitado una rectificación pública y ha trasladado el caso a la comisión de garantías para valorar medidas estatutarias y jurídicas, además de comunicar oficialmente al Ayuntamiento su desvinculación cautelar hasta culminar el procedimiento de expulsión.

NC-BC considera el transfuguismo una práctica que deteriora la democracia y reafirma su compromiso con la transparencia, la lealtad institucional y el respeto a las decisiones colectivas.

El PSOE de Tenerife, por su parte, abrió a finales de julio un expediente de expulsión a los dos concejales socialistas que apoyaron la moción sin contar con el respaldo de los órganos del partido.