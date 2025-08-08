ES NOTICIA

Directo
InicioNoticias

NC expulsará a su concejal en Güímar por apoyar la moción de censura

RTVC
RTVC

La formación rechaza la iniciativa contra el alcalde Gustavo Pérez al estar sustentada en ediles que califica de tránsfugas

Carlos Llarena en una foto de archivo
Carlos Llarena en una foto de archivo

Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC) ha iniciado el procedimiento para desvincular de sus siglas a su único concejal en el Ayuntamiento de Güímar, Carlos Llarena, tras su apoyo a la moción de censura contra el alcalde Gustavo Pérez (CC), que gobierna con PSOE y Unidas se Puede.

El portavoz insular de NC-BC en Tenerife y vicepresidente de los órganos nacionales, Valentín Correa, expresó el rechazo rotundo del partido a esta iniciativa, al considerar que se basa en el apoyo de ediles tránsfugas, dos del PSOE y uno de NC-BC.

Correa subrayó que la moción no cuenta con el aval de la dirección insular ni de la ejecutiva nacional, y recordó que el concejal no está afiliado al partido, aunque actúa bajo su marca. La formación le ha solicitado una rectificación pública y ha trasladado el caso a la comisión de garantías para valorar medidas estatutarias y jurídicas, además de comunicar oficialmente al Ayuntamiento su desvinculación cautelar hasta culminar el procedimiento de expulsión.

NC-BC considera el transfuguismo una práctica que deteriora la democracia y reafirma su compromiso con la transparencia, la lealtad institucional y el respeto a las decisiones colectivas.

El PSOE de Tenerife, por su parte, abrió a finales de julio un expediente de expulsión a los dos concejales socialistas que apoyaron la moción sin contar con el respaldo de los órganos del partido.

Noticias Relacionadas

Otras Noticias

La nueva asistente robótica del Gran Telescopio de Canarias se llama Gara

Suspenden la caza por sospechas de envenenamiento de animales en Haría

Gran Canaria inicia una nueva red de impulsión de agua de abasto entre Santa Brígida y San Mateo

Embalses al límite: la sequía vacía las reservas de agua en Gran Canaria

En el Día Internacional del Gato se busca generar conciencia sobre la adopción responsable

Contáctanos: oficinadelespectador@tvcanaria.tv

© Radio Televisión Canaria, 2025