Los presupuestos canarios incluyen una partida de 500.000 euros para iniciar los trabajos que darán lugar a la Agencia Canaria de Emergencias

Jornada de inauguración en Gran Canaria del proceso participativo para la elaboración de la nueva norma.

El Gobierno de Canarias ha iniciado el proceso participativo para la elaboración de la futura Ley del Sistema de Protección Civil y Emergencias de Canarias. Es una norma destinada a reforzar el sistema autonómico de emergencias y adaptarlo a las necesidades específicas de las islas.

La iniciativa busca dotar al archipiélago de un sistema coherente, moderno y coordinado, capaz de anticipar, prevenir y gestionar de manera eficaz los riesgos naturales, antrópicos y tecnológicos, cada vez más frecuentes y complejos debido al cambio climático.

El proceso, que recorrerá todas las islas, está coordinado por la empresa pública Gesplan, cuya experiencia en proyectos participativos anteriores -como la actualización de la Ley del Suelo o la Estrategia de Reto Demográfico– ha demostrado excelentes resultados. La metodología permite integrar aportaciones de instituciones, expertos técnicos, colectivos sociales y ciudadanía, asegurando que la ley refleje la realidad y necesidades del sistema de emergencias canario.

El consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, Manuel Miranda, destacó en la inauguración de las jornadas que este proceso no solo busca redactar un texto normativo, sino configurar una ley duradera y efectiva.

«Un sistema de emergencias moderno, coordinado y adaptado a la realidad de Canarias»

“Se trata de construir un sistema de emergencias moderno, coordinado y plenamente adaptado a la realidad de Canarias. La participación de instituciones, técnicos, expertos y ciudadanía será clave. Tal como vimos con la actualización de la Ley del Suelo y la Estrategia de Reto Demográfico, las iniciativas más sólidas se construyen desde la experiencia compartida y el diálogo. En ese sentido, agradezco la labor de Gesplan, empresa pública que coordina este proceso; su colaboración será fundamental para que esta ley sea práctica y consensuada”.

Miranda añadió, además, que la apuesta del Gobierno es integral y, por ello, se ha incluido en el proyecto de presupuestos de la Comunidad Autónoma una partida de 500.000 euros para impulsar la creación de la Agencia Canaria de Emergencias, que permitirá una respuesta más rápida, profesionalizada y eficaz en todo el archipiélago.

Esta ley también apuesta por la innovación tecnológica, reconoce a la ciudadanía como agente activo de protección civil y fomenta la formación, divulgación y participación. “Hoy damos el primer paso de un proceso de construcción colectiva que fortalecerá nuestro sistema de emergencias frente a los retos actuales y futuros”, explicó Miranda.

La futura ley adaptará la legislación estatal y europea a las particularidades de las islas, incorporando nuevos instrumentos de planificación, protocolos unificados de comunicación y alerta y mecanismos para optimizar el uso de recursos materiales y humanos, incluyendo tecnologías avanzadas como drones y sistemas digitales de gestión.

Con esta iniciativa, el Ejecutivo canario avanza en su objetivo de contar con un sistema de protección civil robusto, coordinado y adaptado a los retos del siglo XXI, capaz de garantizar la seguridad de la población, proteger el territorio y fortalecer la resiliencia de las islas ante cualquier tipo de emergencia.