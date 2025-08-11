ES NOTICIA

Directo
InicioNoticias

La nueva vida de César Méndez en Fuerteventura tras ser deportado de Estados Unidos

Redacción RTVC
Redacción RTVC

César Méndez fue expulsado de Estados Unidos por las políticas impulsadas por Trump, ahora busca una nueva vida en Fuerteventura

RTVC.

Miles de personas latinoamericanas han sido expulsadas de Estados Unidos en los últimos meses como consecuencia de la política antimigratoria impulsada por Donald Trump. Entre ellas está César Méndez, salvadoreño que, tras dos décadas en el país norteamericano, tuvo que dejar atrás todo lo que había construido.

La nueva vida de César Méndez en Fuerteventura tras ser deportado

Durante 20 años trabajó y trató de regularizar su situación, pero nunca consiguió la residencia legal. La expulsión lo obligó a regresar a El Salvador, separándolo de su esposa, de sus amigos y del negocio familiar que había levantado.

Poco después, su mujer también abandonó Estados Unidos y ambos se trasladaron a Fuerteventura, donde llevan casi un mes. En la isla majorera esperan poder rehacer sus vidas y encontrar la estabilidad que perdieron.

Noticias Relacionadas

Otras Noticias

Gran Canaria recibe el único FIP GOLD de España

Canarias convoca las becas universitarias 2025-2026 con 10,5 millones de dotación

Los canarios mantienen su preferencia por los vehículos de gasolina

Santa Cruz de Tenerife intensifica sus servicios para las personas sin hogar durante la ola de calor

Carmen Luisa Castro se convierte en alcaldesa de Güímar tras prosperar la moción de censura

Contáctanos: oficinadelespectador@tvcanaria.tv

© Radio Televisión Canaria, 2025