César Méndez fue expulsado de Estados Unidos por las políticas impulsadas por Trump, ahora busca una nueva vida en Fuerteventura

RTVC.

Miles de personas latinoamericanas han sido expulsadas de Estados Unidos en los últimos meses como consecuencia de la política antimigratoria impulsada por Donald Trump. Entre ellas está César Méndez, salvadoreño que, tras dos décadas en el país norteamericano, tuvo que dejar atrás todo lo que había construido.

La nueva vida de César Méndez en Fuerteventura tras ser deportado

Durante 20 años trabajó y trató de regularizar su situación, pero nunca consiguió la residencia legal. La expulsión lo obligó a regresar a El Salvador, separándolo de su esposa, de sus amigos y del negocio familiar que había levantado.

Poco después, su mujer también abandonó Estados Unidos y ambos se trasladaron a Fuerteventura, donde llevan casi un mes. En la isla majorera esperan poder rehacer sus vidas y encontrar la estabilidad que perdieron.