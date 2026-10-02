Se prevén inundaciones en el sur de Tarragona, en concreto, en las comarcas del Baix Ebre y el Montsià, por lo que se ha enviado un ES-Alert para alertar a la población

Lluvia en Cataluña. EFE/Alejandro García

Protección Civil envía un nuevo mensaje ES-Alert a los ciudadanos de las comarcas del Baix Ebre y el Montsià, en Tarragona, para informar de inundaciones importantes en la zona, donde la lluvia puede dejar más de 90 litros por metro cuadrados en solo tres horas.

La Generalitat recomienda evitar desplazamientos, no salir al exterior y no ir a buscar el coche ni bajar a sótanos.

En estos momentos constan 1.230 abonados sin luz en los municipios de Deltebre y Roquetes a causa de las tormentas y también hay algunas incidencias de tráfico en el sur de Cataluña, según informa Protección Civil.

Entre las 23:00 y las 06:00 horas, los Bomberos de la Generalitat han recibido 50 avisos en el Baix Ebre y el Montsià, en su mayoría por inundaciones en bajos, problemas de movilidad e incidencias eléctricas.