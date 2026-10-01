El aviso rojo (peligro extraordinario) está marcado para esta tarde a partir de las 18:00 horas

La Generalitat ha enviado a las 10:02 horas de este jueves un Es-Alert ante la situación de «peligro extraordinario» por lluvias desde las 18 horas el interior norte y el litoral de Castellón y el litoral de Valencia, en el que pide evitar desplazamientos, alejarse de barrancos y, si aumenta el nivel del agua, subir a plantas superiores. EFE

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha subido a rojo (peligro extraordinario) a partir de las 18 horas el aviso por lluvias en el litoral y en el interior norte de Castellón, el litoral de Valencia y el litoral de Tarragona ante la previsión de que se acumulen 90 litros por metro cuadrado en una hora y hasta 250 litros en doce horas.

Aemet espera que a partir de las 18 horas las precipitaciones puedan dejar 90 litros por metro cuadrado en una hora y 250 litros en doce horas en el litoral y el interior norte de la provincia de Castellón, mientras que en el litoral norte de Valencia se podrían acumular 90 litros en una hora y 180 en doce horas, y en el litoral sur de Valencia 90 litros en una hora.

El aviso rojo se ha establecido inicialmente hasta las 1:59 horas de este viernes en el caso del interior norte de Castellón y del litoral de Valencia, y hasta las 11:59 horas del viernes para el litoral de Castellón.

Así, se eleva el umbral de riesgo inicialmente previsto como naranja (peligro importante) a partir de las 14 horas de este jueves para las provincias de Castellón y Valencia y el litoral norte de Alicante por precipitaciones de 50 l/m2 en una hora y hasta 160 en doce horas, que se activará a esa hora para subir a rojo cuatro horas después en algunas zonas.

Situación «potencialmente muy adversa»

El conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, había señalado que a partir de este mediodía la situación meteorológica en esas zonas podía ser «potencialmente muy adversa» y derivar en un aviso rojo, ya que se estaba «en los límites» por la cantidad de lluvia que podía caer en poco tiempo y de forma estática.

De hecho, el conseller señaló este miércoles que los 160 litros por metro cuadrado se podían acumular incluso en dos horas, y que si las tormentas eran estáticas se podían alcanzar incluso los 180 litros por metros cuadrado en doce horas, y 200 litros en 24 horas.

Según el Plan Nacional de Predicción y Vigilancia de Fenómenos Meteorológicos Adversos, un aviso rojo implica que el peligro es extraordinario, ya que los bienes y la población vulnerables o en zonas expuestas al fenómeno podrían sufrir «impactos muy graves o catastróficos».

En estos casos, la recomendación es no viajar salvo que sea estrictamente necesario, mantenerse informados de la predicción meteorológica más actualizada, tomar medidas preventivas y actuar según las indicaciones de las autoridades.