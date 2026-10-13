La familia ha solicitado dos veces el informe de vulnerabilidad sin recibirlo y afronta un lanzamiento previsto para este martes a las 11:30 horas. El colectivo exige una respuesta urgente de las administraciones y una alternativa habitacional

Una madre y sus dos hijos menores se enfrentan a un nuevo intento de desahucio en el barrio de Pedro Hidalgo, en Las Palmas de Gran Canaria. Según denuncia Derecho al Techo, la familia ha solicitado en dos ocasiones la emisión del correspondiente informe de vulnerabilidad, pero hasta el momento no ha recibido el documento.

Informan: Helena Diez / Alexis Pulido

Exigen una valoración de la situación familiar

Ante la proximidad del lanzamiento, previsto para este martes a las 11:30 horas, Derecho al Techo reclama a las administraciones competentes que actúen con la máxima urgencia, emitan el informe social y remitan la documentación al juzgado para que pueda valorar debidamente la situación de la familia antes de ejecutar el desahucio.

El colectivo recuerda que detrás de cada expediente judicial hay personas, menores y un hogar. Por lo que pide que los procedimientos no hagan olvidar las consecuencias humanas de la pérdida de una vivienda.

Convocan un piquete pacífico para evitar el desahucio

Como respuesta, Derecho al Techo ha convocado un piquete pacífico y no violento a las 9:30 horas en la calle Hoya del Rosario, en Pedro Hidalgo. La movilización pretende acompañar a la familia y reclamar que las autoridades tengan en cuenta su situación. Igualmente, exigir una solución habitacional que evite que la madre y sus dos hijos queden desprotegidos.

La organización advierte de que la falta de respuesta de las administraciones puede agravar la vulnerabilidad de la familia, que se enfrenta a la posibilidad de perder su hogar, y reclama medidas urgentes para evitar que se consume el lanzamiento sin una valoración adecuada de sus circunstancias.