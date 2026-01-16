Gobierno de Canarias y los cabildos insulares de las islas occidentales han firmado este viernes los nuevos convenios de dependencia que suponen una inyección de más de 900 millones de euros

Firma de los convenios de dependencia. Imagen Gobierno de Canarias

El Gobierno de Canarias ha firmado este viernes los nuevos convenios de dependencia con los cabildos de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro para el periodo 2025-2028, como el jueves ya lo hiciera el Ejecutivo canario con los cabildos de las islas orientales.

El Gobierno de Canarias ha destacado que se ha conseguido reducir un año el tiempo de espera para obtener la ayuda a la dependencia en Canarias‍‍‍. Asimismo, el archipiélago cerró 2025 resolviendo en un tiempo medio de 14 meses la obtención del reconocimiento de la ayuda frente a los 26 meses de la legislatura anterior.

Más de 900 millones para la dependencia

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y los presidentes de los cabildos de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro han firmado los nuevos convenios que recogen una inyección de más de 900 millones de euros en cuatro años para financiar este servicio en las cuatro islas. En concreto, estos fondos garantizan recursos hasta el año 2028 para 6.549 las plazas asistenciales -tanto residenciales como diurnas- en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, además de otros servicios claves para la calidad del sistema dependencia y de discapacidad del archipiélago.

Clavijo, según informa un comunicado, subrayó en este sentido que los nuevos convenios entre el Ejecutivo canario y las corporaciones insulares no solo un hito en el aspecto de la cooperación interinstitucional, sino un reto de inversión en la que todas las administraciones implicadas lanzan un claro mensaje: “que estamos con la ciudadanía más vulnerable y que estamos en el camino correcto para conseguir que todas las personas con una dependencia o una discapacidad, al igual que sus familias, tengan una respuesta de este Gobierno”.

Durante el acto celebrado en la sede de Presidencia de Santa Cruz de Tenerife, el presidente de Canarias recordó que los convenios ya firmados con los siete cabildos comprometen una inversión total de 1.630 millones de euros entre 2025 y 2028, lo que contribuirá a seguir avanzando en la mejora de la atención de la dependencia y de la discapacidad en Canarias.

El titular del Gobierno autonómico destacó las novedades que la Consejería de Bienestar Social ha introducido en los equipos de Discapacidad, como la descentralización que “acerca y facilita la valoración a personas que no están en el entorno metropolitano”.

Avanzar en la calidad de los servicios

Por su parte, la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, expresó que el nuevo convenio de dependencia “supone un paso firme y valiente en el camino hacia una Canarias más justa, más humana y más cohesionada” y destacó que “lo importante es lo que este convenio permite mejorar y ampliar la atención, avanzar en la calidad de los servicios y, sobre todo, responder con más justicia, eficacia y eficiencia a lo que nos pide la ciudadanía”.

El presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez, reconoció que el acuerdo para firmar este acuerdo “no ha sido un camino fácil”, por lo que agradeció la sensibilidad de la consejera de Bienestar Social y el presidente de Canarias para alcanzarlo. A juicio de Sergio Rodríguez, lo nuevos convenios certifican el compromiso de todas las instituciones canarias con las políticas sociales, con especial relevancia al aumento de las partidas para autonomía personal y servicio ayuda a domicilio.

En la misma línea, el presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo, resaltó durante el acto que el objetivo principal de los nuevos convenios de dependencia es garantizar la atención de los más vulnerables, una demanda que aumenta al crecer la población, incluso en las islas más pequeñas. Casimiro Curbelo advirtió de que las instituciones públicas deberán destinar más recursos cada vez a asuntos sociales.

Alpidio Armas, presidente del Cabildo de El Hierro, calificó de “buen convenio” el acuerdo alcanzado con el Gobierno de Canarias para financiar la atención a la dependencia y la discapacidad entre 2025 y 2028, algo básico debido al envejecimiento de la población que requerirá la construcción de nuevas infraestructuras sociosanitarias en todas las islas.

Garantías para más plazas y servicios

El convenio firmado con la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, cuenta con 691.531.927,79 euros hasta 2028 para financiar los servicios y un total de 5.203 plazas de carácter residencial y diurnas, lo que supone un incremento de 269 plazas con respecto a 2024, además de 300 plazas para promoción de la autonomía personal. El acuerdo está financiado al 70,79% por la Comunidad Autónoma y el 29,21% restante es la aportación de la corporación insular.

La Palma, por su parte, financia el 24,57% del total del importe del convenio, cuya cuantía asciende a 159.598.971,71 euros hasta 2028 para financiar 1004 plazas (461 en centros de día y 543 en centros residenciales) y otros servicios. Según el acuerdo rubricado por Clavijo y el presidente del Cabildo de la isla, la comunidad autónoma soporta el 75,43% de la financiación del convenio que, como se ha señalado, en todos los casos, también introduce importantes novedades para mejorar la gestión y la respuesta a las personas dependientes de la isla.

En cuanto a La Gomera, el documento indica que financiación de la comunidad autónoma asciende del 69,27%, con una aportación de 23.666.091,38 euros hasta 2028, para la financiación del coste de diversos servicios y un total de 236 plazas en 2025.

El convenio con el Cabildo de El Hierro, presidido por Alpidio Armas, financia 106 plazas (34 en centros de día y 72 residenciales), de las cuales 9 son nuevas plazas abiertas en 2025. La aportación del Gobierno de Canarias es del 78,09%, lo que supone una inversión de 14.281.800,33 euros, a los que se añade el importe correspondiente a la administración insular de 4.007.461,38 euros.

Firma de los nuevos convenidos de dependencia con los cabildos de las islas occidentales. Imagen Gobierno de Canarias

Financiación garantizada

Los cuatro convenios firmados este viernes con los cabildos de la provincia occidental y el jueves con los de la oriental tiene garantizada la financiación por parte del Ejecutivo autonómico. El Consejo de Gobierno aprobó el pasado 10 de diciembre la partida plurianual de 1.132,4 millones de euros para hacer frente a los convenios que dan cobertura al Sistema de la Dependencia en el Archipiélago durante el período 2025-2028, con efecto retroactivo desde el momento de la aprobación del gasto desde el 1 de enero del año en curso.

A dicha cifra hay que añadirle una aportación de 469,6 millones de euros provenientes de los cabildos insulares, con lo cual, el total de la inversión en el sistema de la dependencia y la discapacidad en Canarias alcanza los 1.630 millones de euros.

Costes actualizados

La novedad más importante de este convenio es que los precios se actualizan a coste real, con un método de revisión basado en informes de costes insulares y en un estudio independiente.

En el desglose, se contemplan incrementos de financiación, por ejemplo, como el de los hogares funcionales para discapacidad, que pasan de un importe de 74.04 euros a 117,17 día/plaza para soportar el coste de ese servicio; los servicios de promoción de la autonomía personal pasan de financiarse a 26 euros por plaza y día a los 50,44 euros. Asimismo, se contempla un incremento de 30 euros por precio/plaza en centros residenciales para discapacidad; los 20 euros de subida en servicios para mayores en centros de día; o los 53,68 euros de incremento en las plazas de alto requerimiento residencial para personas mayores.

Con el nuevo convenio de dependencia, los servicios que presta directamente la Comunidad Autónoma dejan de figurar en los textos insulares: así ocurre con la teleasistencia -ya contratada por la Comunidad y, por tanto, eliminada de todos los convenios- y con la prestación de ayuda a domicilio especializada en Lanzarote, Fuerteventura, La Gomera y Tenerife, que pasa a ser gestionada por el Gobierno de Canarias para asegurar criterios homogéneos y cobertura insular completa.