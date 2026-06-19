Desde el próximo lunes 22 de junio se procederá a los trabajos de asfaltado de la última capa de firme pendiente de ejecutar de la Circunvalación de Arucas

Trabajos de asfaltado en la Circunvalación de Arucas. Imagen cedida Gobierno de Canarias

La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Infraestructura Viaria, ha informado de que a partir del próximo 22 de junio continuará una nueva fase de las obras de la Circunvalación de Arucas, correspondientes al proyecto de acondicionamiento de la GC-20 (del P.K. 3+400 al 4+870), en la isla de Gran Canaria.

Esta actuación permitirá continuar con los trabajos de asfaltado de la última capa de firme pendiente de ejecutar en distintos puntos de la infraestructura. Para garantizar la seguridad durante su desarrollo será necesario realizar cortes temporales y habilitar itinerarios alternativos en función de las zonas de trabajo.

Las labores se desarrollarán en horario diurno, entre las 08:00 y las 18:00 horas, desde el

lunes 22 hasta el viernes 26 de junio. La programación prevista contempla las siguientes actuaciones:

Lunes 22

Durante la jornada del lunes se ejecutarán trabajos de asfaltado en los ramales de entrada y salida entre la glorieta de Visvique y la glorieta de Santidad, por lo que permanecerán cerrados al tráfico.

Los vehículos que circulen desde Visvique y se dirijan hacia Las Palmas de Gran Canaria deberán acceder por la glorieta de Visvique, continuar por la carretera del Pino y la carretera del Lomo para incorporarse posteriormente a la carretera de enlace Arucas-Autovía del Norte.

Por su parte, los conductores que circulen desde Arucas con destino Visvique deberán hacerlo a través de la glorieta de Santidad, la carretera del Lomo y la carretera del Pino.

Martes 23

El martes 23 de junio los trabajos se trasladarán a los ramales de conexión entre la glorieta de Santidad y la glorieta de Visvique, que permanecerán cerrados al tráfico, así como el acceso a la glorieta de Santidad desde Cardones.

Los vehículos que se dirijan hacia Las Palmas de Gran Canaria desde Santidad deberán utilizar como itinerario alternativo la calle Pintor Velázquez, la carretera del Lomo y la avenida Pedro Morales Déniz para incorporarse posteriormente a la GC-3 en dirección Las Palmas o Agaete.

El cierre de Santidad se efectuará a partir de las 09:00 horas, con el fin de facilitar la salida del tráfico a primera hora de la mañana. Asimismo, los conductores que circulen desde Arucas con destino Santidad deberán acceder a través de la GC-43 (carretera de Visvique) y posteriormente por la GC-303, o bien utilizar el acceso desde la GC-3.

Miércoles 24 de junio

Con motivo de la festividad de San Juan, el 24 de junio, no se realizarán trabajos de asfaltado que afecten al tráfico.

Jueves 25

Durante la jornada del jueves 25 de junio se actuará sobre la glorieta de Visvique, lo que obligará al cierre temporal de todos sus accesos e incorporaciones.

Los vehículos que se dirijan hacia Las Palmas de Gran Canaria desde Santidad deberán utilizar el itinerario alternativo por la calle Pintor Velázquez, la carretera del Lomo y la avenida Pedro Morales Déniz hasta incorporarse a la GC-3 en dirección Las Palmas o Agaete. El cierre en Santidad se efectuará a partir de las 09:00 horas.

Por otro lado, los conductores que circulen por la GC-20 en dirección Las Palmas y deseen acceder a Santidad deberán hacerlo a través de la GC-43 (carretera de Visvique) y posteriormente por la GC-303, o bien acceder desde la GC-3.

Los vehículos procedentes de Santidad con destino Arucas deberán circular por la GC-303 para incorporarse posteriormente a la GC-43 hasta alcanzar la glorieta de Visvique.

Viernes 26

Finalmente, el viernes 26 de junio se ejecutarán trabajos de asfaltado en los tramos de

incorporación a la GC-20 y en el acceso desde esta vía a Arucas a través de la glorieta de

Santidad, que permanecerán cerrados durante la jornada.

Los vehículos que circulen en dirección Las Palmas y deseen acceder a Santidad deberán realizar un cambio de sentido en la glorieta de la estación de servicio BP para posteriormente tomar la entrada hacia Santidad.