Este miércoles, a las 22:40 horas, dos nuevas parejas de concursanteso pondrán a prueba su ingenio y para cumplir sus sueños más deseados

Este miércoles, Televisión Canaria vuelve a invitar al público a soñar con una nueva entrega de su concurso estrella, ‘El juego de tus sueños‘, presentado por José Croissier, junto a la humorista Delia Santana y el actor Mingo Ávila, con la voz inconfundible de Javi Sanabria.

Cada semana, dos parejas se enfrentan en divertidas pruebas donde el ingenio, la rapidez y la intuición son claves para alcanzar su gran deseo. En esta ocasión, competirán Manu, influencer gastronómico, y Dani, dos primos con sueños “comestibles”, frente a Sandra y Cristina, amigas unidas por el running y su vocación educativa.

A lo largo del programa, los participantes pondrán a prueba su talento en diferentes fases que combinan humor, destreza y emoción, con el objetivo final de convertir su sueño en realidad.