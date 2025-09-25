Las actuaciones en el IES también contemplan el pintado de la fachada del edificio principal y la pavimentación de la cancha

Declaraciones del Consejero de Educación, Poli Suárez

El consejero de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes, Poli Suárez, acompañado por el alcalde de la Villa de Moya, Raúl Afonso, visitó este jueves las instalaciones del Instituto de Educación Secundaria (IES) Doramas, donde pudo conocer de primera mano las obras de modernización previstas en el centro y recorrer. Además, algunas de las aulas y espacios que definen el proyecto educativo del centro.

Obras en IES Doramas

Las actuaciones, con una inversión global de 405.455 euros, contemplan la terminación de los vestuarios y baños del pabellón deportivo, la sustitución de cubiertas en talleres, la reparación y pintado de las fachadas del edificio principal, la pavimentación de la cancha exterior y la adecuación de las baterías de aseos. En su primera fase, iniciada este mes, se está acometiendo la intervención en los servicios así como en el saneamiento exterior.

Sobre las obras, Poli Suárez recordó que “responden a una reivindicación de más de once años por parte de la comunidad educativa del centro”, por lo que “supone dar cumplimiento a un compromiso adquirido nada más asumir la responsabilidad en la Consejería”. En este sentido, confió en que “durante los próximos meses puedan estar concluidas, cerrando así una etapa de demandas históricas que hoy empiezan a hacerse realidad”.

Instituto del municipio

Por su parte, Raúl Afonso agradeció la implicación de la Consejería y declaró que “hoy es un día muy alegre para la Villa de Moya, porque se hacen realidad unas demandas históricas de nuestra comunidad educativa”. En cuanto a las obras de mejora, el alcalde indicó que “no solo beneficiarán al alumnado y profesorado del IES Doramas, el único instituto del municipio, sino que también permitirán que el pabellón y sus vestuarios puedan ser aprovechados por los vecinos fuera del horario escolar”. “Más contentos no podemos estar y solo me queda reconocer el compromiso del consejero Poli Suárez con este municipio”, concluyó.