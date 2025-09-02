El Ayuntamiento capitalino reformó ochos colegios durante este verano

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, visitó este martes el colegio Chimisay para presentar las inversiones realizadas este verano en los centros educativos de la capital tinerfeña en el contexto del inicio del curso escolar.

En total, el Ayuntamiento invirtió este verano más de un millón de euros en la reforma de ochos colegios del municipio y se espera que las obras de estos centros se terminen a comienzos del curso escolar.

Reforma y mantenimiento

El CEIP Chimisay fue uno de los colegios que recibieron distintas obras de reforma y mantenimiento en sus instalaciones este verano. El Ayuntamiento invirtió 314.000 euros en esta actuación y eligió este centro para anunciar la inversión destinada a la rehabilitación de centros escolares.

Bermúdez sostuvo que “se trata de una apuesta decidida del grupo de Gobierno para la mejora de los colegios públicos del municipio, que reanudan sus clases la próxima semana, y que se suman a las obras ejecutadas durante los primeros seis meses del año”.

Santa Cruz de Tenerife invirtió más de un millón de euros en reformar centros escolares / Imagen cedida por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife

“En algunos casos son colegios de 60, 70 un 80 años de antigüedad pues puedan mantenerse con unas condiciones adecuadas. Para nosotros la educación es una prioridad”, añadió el alcalde en declaraciones a RTVC.

Por otro lado, el concejal Javier Rivero destacó que estas obras ofrece mejoras de accesos, renovación de patios, pintura de aulas y fachadas, e instalación de toldos. Finalmente, estas intervenciones se llevaron a cabo aprovechando la ausencia de actividad escolar.