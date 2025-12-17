La directora del Observatorio de Derechos Sociales, Emma Colao, presenta un informe que audita los presupuestos canarios

Emma Colao, directora del Observatorio de Derechos Sociales (Odesocan), ha presentado este miércoles el informe que fiscaliza los Presupuestos Generales del Gobierno de Canarias para 2026, del que destaca que pese a su incremento denotan “una ansiedad de fondo, mostrando una cadencia hacia el próximo presupuesto que ya es electoral».

Canarias es la segunda comunidad con más emergencia en vivienda, según el Observatorio de Derechos Sociales,.En la imagen, a la derecha, Emma Colao, directora del Observatorio de Derechos Sociales. Odesocan.

En este sentido, el analista de datos de Odesocan, Cristian Perdomo, explicó que para la realización de este informe se han establecido más de 30 indicadores en diferentes áreas, volviendo a remarcar la importancia del Índice de Emergencia Estructural y el Medidor Ético de Presupuestos.

“Canarias se posiciona como la 2ª comunidad autónoma en Emergencia Estructural lo que muestra una imagen presupuestaria que en general sube, pero si sube y la emergencia se sostiene al alza, es que igual algo no está cambiando”, mantuvo.

Más del 500%

Por su parte, Colao, aseguró que el salto más extraordinario se da en el área de Presidencia, con un incremento desde 2024 de más de un 500%. “Presidencia puede gastar a la hora en subvenciones directas más de lo que la población cobra en 7 meses”, advierte.

“Esto no significa una mala gestión. De lo que hablamos es de unos presupuestos centrados en el control del relato en Canarias de espaldas a su población”, concluye la directora del Observatorio de Derechos Sociales.

Así, Colao insiste en que este informe, que se podrá consultar en la página web del Observatorio, se entregará al Gobierno de Canarias junto a un listado de demandas sobre el cumplimiento del Estatuto de Autonomía de Canarias.