Este centro es el segundo que se abre en Tenerife y el primero en el sur de la isla cuenta con un equipo multidisciplinar de 10 profesionales

Águeda Fumero, Consejera de Acción Social del Cabildo de Tenerife.

Tenerife abre una nueva oficina de atención integral a las víctimas de violencia de género. Esta segundo centro está situado en el núcleo de San Isidro, en el municipio de Granadilla de Abona, en el sur de la isla.

Momento de la inauguración de la nueva oficina de atención integral a las víctimas de violencia de género en Granadilla. Cabildo Tenerife.

Una nueva unidad especializada en violencias sexuales y atención a menores. Acaba de ser inaugurado por las autoridades locales e insulares enfocado a la atención de mujeres maltratadas y de menores.

Esta segunda oficina tiene un equipo multidisciplinar compuesto por 10 profesionales, entre las que se encuentran psicólogas, juristas, trabajadoras sociales y apoyo administrativo. Es completamente accesible, ha contado con el asesoramiento de Sinpromi, para garantizar el acceso y atención de personas con algún tipo de discapacidad.

Oficina de Atención Integral

Esta oficina es la segunda que se abre este año, la primera fue en Santa Cruz de Tenerife. El Servicio Integral de Atención a la Mujer, SIAM, asiste a 49 mujeres, mientras que en los Centros de Atención e Intervención Especializada a Víctimas de Violencia Sexual, CAVIS, acuden 41 mujeres. Entre los que se encuentran 8 menores.

En el acto de apertura, la consejera de Acción Social, Águeda Fumero,, ha señalado que “con este nuevo recurso en el sur, ya son 13 las oficinas de atención integral y 3 los CAVIS existentes en Tenerife”.

Por su parte, el vicepresidente del Cabildo, Lope Afonso, ha subrayado que “con la puesta en marcha de esta oficina, ampliamos la cobertura territorial, con una atención más cercana, rápida y humana, reforzando el compromiso institucional con la erradicación de la violencia machista”. Un compromiso, ha resaltado, que han mostrado destinando 13 millones de euros en los presupuestos del Cabildo para el próximo año.