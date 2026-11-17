La organización introducía grandes cantidades de cocaína desde Ecuador hasta Europa en contenedores que simulaban transportar fruta. Entre los arrestados en la operación figura uno de los máximos responsables de la red en la isla

La Policía Nacional ha participado en una operación internacional contra una organización dedicada al tráfico de grandes cantidades de cocaína desde Ecuador hasta Europa. El operativo se ha saldado con alrededor de 50 detenidos en varios países, uno de ellos en Gran Canaria.

Imagen: Policía Nacional

La investigación permitió descubrir que la red utilizaba un entramado empresarial creado expresamente para dar apariencia de legalidad a sus actividades y facilitar el tráfico internacional de estupefacientes. Para ello, simulaba operaciones mercantiles legítimas y hacía pasar los cargamentos de cocaína por envíos comerciales de fruta.

Imagen de archivo. Elena Fernández / Europa Press

Un detenido en Gran Canaria

A través de esta estructura logística, la organización consiguió introducir en territorio europeo varias toneladas de cocaína. Entre las principales intervenciones policiales destaca la incautación de 750 kilos de esta sustancia en Amberes (Bélgica), el pasado mes de agosto, según ha informado la Policía Nacional en una nota de prensa.

La fase de explotación de la operación tuvo lugar la pasada semana durante un dispositivo denominado Action Day, coordinado por EUROPOL y desarrollado simultáneamente en Suiza, Alemania, República Checa y España. El operativo concluyó con la detención de alrededor de 50 personas vinculadas a la organización. En Gran Canaria, los agentes arrestaron a uno de los máximos responsables de la red y realizaron un registro en una vivienda.