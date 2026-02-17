El político respondió a una pregunta en el Senado del representante de la Agrupación Herreña Independiente

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, aseguró este martes que el aeropuerto de El Hierro batió el pasado año récords de pasajeros y vuelos y sin apenas cancelaciones, lo que demuestra que sus sistemas de control están funcionando «correctamente».

Óscar Puente celebra cifras récord en el aeropuerto de El Hierro sin casi cancelaciones/ Archivo RTVC

Puente lo hizo en respuesta en el Pleno del Senado a una pregunta del representante de la Agrupación Herreña Independiente, Javier Armas, que se interesó en conocer qué medidas adoptará el Ministerio para garantizar el funcionamiento normal del aeropuerto cuando sigue existiendo falta de controladores.

Recriminan falta de palabra

Armas critico que de los diez controladores aéreos habilitados «solo están trabajando desde hace muchos meses tres», lo que ha llevado a reducir los horarios y retrasar operatividad y en alguna jornada se ha estado «a punto de quedarse sin control».

El senador herreño aprovechó para reprochar a Puente su falta de palabra, porque el pasado 9 de septiembre dijo en esta misma cámara que le recibiría para conocer al detalle las necesidades del aeropuerto de El Hierro y «no lo hizo».

«Me remitió a su secretario de Estado, este a su vez me remitió a su secretario general y este último se comprometió en hacerme llegar en dos semanas las respuestas al informe que le entregué, y de eso han pasado cuatro meses y sigo esperando«, explico Armas.

Por otro lado, en su respuesta, el ministro de Transportes indicó que el año pasado el aeropuerto de El Hierro registró 313.000 pasajeros, que es un 16,5 % más que en el año 2019, previo a la pandemia de covid, y 6.700 movimientos, ambas cifras «récords históricos».

A la vez, se produjeron 63 cancelaciones de vuelos, lo que significa que el 99 % de las operaciones previstas se pudieron llevar a cabo con normalidad.